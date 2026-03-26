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"La vie domestique" avec Emmanuelle Devos à revoir sur France 4 samedi 28 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 mars 2026 140
"La vie domestique" avec Emmanuelle Devos à revoir sur France 4 samedi 28 mars 2026

Samedi 28 mars 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "La vie domestique", un film d'Isabelle Czajka sorti en 2013 au cinéma avec Emmanuelle Devos.

L'histoire en quelques lignes...

Juliette n’était pas sûre de vouloir habiter dans cette banlieue résidentielle de la région parisienne. Les femmes y ont toutes la quarantaine, des enfants à élever, des maisons à entretenir et des maris qui rentrent tard le soir.
Elle est maintenant certaine de ne pas vouloir devenir comme elles.

Aujourd’hui, Juliette attend une réponse pour un poste important dans une maison d’édition. Un poste qui forcément changerait sa vie de tous les jours...

Le film suit son parcours sur une seule journée, entrecroisant son destin avec celui de ses voisines :

Marianne, qui semble parfaitement intégrée à ce mode de vie mais cache une profonde solitude.

Inès, une femme rigide obsédée par l'ordre et l'éducation de ses enfants.

Betty, qui tente de maintenir les apparences malgré les difficultés.
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