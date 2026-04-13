"Les 2 Alfred" des frères Podalydès à revoir sur Arte mercredi 15 avril 2026 (vidéo)

Fraîchement embauché dans une start-up, un quinqua dépassé tente de cacher l’existence de ses enfants à sa boss. Avec le concours savoureux de Sandrine Kiberlain, une satire drolatique de la déshumanisation du travail, baignée par la poésie des frères Podalydès à revoir sur Arte mercredi 15 avril 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Alexandre, chômeur de longue durée et époux infidèle, est sur la sellette. Sa femme, sous-marinière, lui a fixé un ultimatum : s’il ne s’est pas repris en main d’ici à son retour de mission, dans deux mois, elle le quittera.

Sans trop savoir comment, Alexandre parvient à décrocher un poste en "consulting process" dans la jeune pousse The Box, dont le fondateur, trentenaire aux dents longues, interdit à ses employés d’avoir des enfants. Problème : Alexandre est père de deux bambins et l’impitoyable Séverine, sa manageuse au bord du burn out, ne le lâche pas d’une semelle.

Heureusement, l’apprenti startupper peut compter sur le soutien d’Arcimboldo, un sympathique "entrepreneur de [lui]-même" croisé à la crèche…

Ubu et Uber

La cinquantaine déphasée, Alexandre se retrouve propulsé dans l’univers à la fois infantilisant (entre distributeurs de bonbons et trampolines) et ultracompétitif des start-up, quand son ange gardien Arcimboldo, de l’autre côté de l’écran, cumule avec flegme les activités sous-payées : baby-sitter, chauffeur de VTC, porte-slogan ("Travail, famine, pâtes, riz") dans des manifestations, collecteur de drones tombés du ciel…

Sous la caméra malicieuse de Bruno Podalydès (Liberté-Oléron, Adieu Berthe – L’enterrement de mémé), les dérives de notre société ubérisée donnent ainsi lieu à une avalanche de situations absurdes, entre abus de franglais et incontrôlable voiture autonome.

Portée par un irrésistible trio d’acteurs (les frères Podalydès, dont la complicité illumine une fois encore l’écran, et Sandrine Kiberlain, géniale en executive woman à cran), cette satire drolatique et néanmoins lucide oppose à la férocité du monde du travail numérisé une poésie salutaire, et le contre-pouvoir allègre de la solidarité.