recherche
Cinéma

"Les 2 Alfred" des frères Podalydès à revoir sur Arte mercredi 15 avril 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 13 avril 2026 70
"Les 2 Alfred" des frères Podalydès à revoir sur Arte mercredi 15 avril 2026 (vidéo)

Fraîchement embauché dans une start-up, un quinqua dépassé tente de cacher l’existence de ses enfants à sa boss. Avec le concours savoureux de Sandrine Kiberlain, une satire drolatique de la déshumanisation du travail, baignée par la poésie des frères Podalydès à revoir sur Arte mercredi 15 avril 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Alexandre, chômeur de longue durée et époux infidèle, est sur la sellette. Sa femme, sous-marinière, lui a fixé un ultimatum : s’il ne s’est pas repris en main d’ici à son retour de mission, dans deux mois, elle le quittera.

Sans trop savoir comment, Alexandre parvient à décrocher un poste en "consulting process" dans la jeune pousse The Box, dont le fondateur, trentenaire aux dents longues, interdit à ses employés d’avoir des enfants. Problème : Alexandre est père de deux bambins et l’impitoyable Séverine, sa manageuse au bord du burn out, ne le lâche pas d’une semelle.

Heureusement, l’apprenti startupper peut compter sur le soutien d’Arcimboldo, un sympathique "entrepreneur de [lui]-même" croisé à la crèche…

Ubu et Uber

La cinquantaine déphasée, Alexandre se retrouve propulsé dans l’univers à la fois infantilisant (entre distributeurs de bonbons et trampolines) et ultracompétitif des start-up, quand son ange gardien Arcimboldo, de l’autre côté de l’écran, cumule avec flegme les activités sous-payées : baby-sitter, chauffeur de VTC, porte-slogan ("Travail, famine, pâtes, riz") dans des manifestations, collecteur de drones tombés du ciel…

Sous la caméra malicieuse de Bruno Podalydès (Liberté-Oléron, Adieu Berthe – L’enterrement de mémé), les dérives de notre société ubérisée donnent ainsi lieu à une avalanche de situations absurdes, entre abus de franglais et incontrôlable voiture autonome.

Portée par un irrésistible trio d’acteurs (les frères Podalydès, dont la complicité illumine une fois encore l’écran, et Sandrine Kiberlain, géniale en executive woman à cran), cette satire drolatique et néanmoins lucide oppose à la férocité du monde du travail numérisé une poésie salutaire, et le contre-pouvoir allègre de la solidarité.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

7ème épisode de &quot;Top Chef&quot; mercredi 15 avril 2026 sur M6, défi pâtisserie au château de Fontainebleau (vidéo)

7ème épisode de "Top Chef" mercredi 15 avril 2026 sur M6, défi pâtisserie au château de Fontainebleau (vidéo)

13 avril 2026 - 10:30

Sur le même thème...

Le film &quot;Pupille&quot; de Jeanne Herry rediffusé sur France 2 mardi 14 avril 2026 (vidéo)

Le film "Pupille" de Jeanne Herry rediffusé sur France 2 mardi 14 avril 2026 (vidéo)

12 avril 2026 - 12:14

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Au…

13 avril 2026 - 10:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...