Inédit : "Cocorico" avec Christian Clavier et Didier Bourdon sur M6 jeudi 16 avril 2026 (vidéo)

Jeudi 16 avril 2026 à 21:10, M6 diffusera "Cocorico", un film de Julien Hervé avec Christian Clavier, Didier Bourdon et Sylvie Testud, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original : des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres.

Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus !

Avec : Christian Clavier (Frédéric Bouvier-Sauvage), Didier Bourdon (Gérard Martin), Sylvie Testud (Nicole Martin), Marianne Denicourt (Catherine Bouvier-Sauvage), Julien Pestel (François Martin), Chloé Coulloud (Alice Bouvier-Sauvage), Sophie Froissard (Maria).