Inédit : "Cocorico" avec Christian Clavier et Didier Bourdon sur M6 jeudi 16 avril 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original : des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres.
Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus !
Avec : Christian Clavier (Frédéric Bouvier-Sauvage), Didier Bourdon (Gérard Martin), Sylvie Testud (Nicole Martin), Marianne Denicourt (Catherine Bouvier-Sauvage), Julien Pestel (François Martin), Chloé Coulloud (Alice Bouvier-Sauvage), Sophie Froissard (Maria).