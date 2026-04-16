Inédit : "Sur la branche" avec Daphné Patakia & Benoît Poelvoorde sur France 4 samedi 18 avril 2026 (vidéo)

Samedi 18 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Sur la branche", une comédie dramatique réalisée par Marie Garel-Weiss. Un film inédit en clair à la télévision qui jongle entre la loufoquerie, l'enquête policière et la quête d'identité.

L'histoire en quelques lignes...

Mimi a presque trente ans et rêve toujours à ce qu'elle pourrait faire quand elle sera grande.

Alors qu'elle se décide à chercher du travail, elle fait la connaissance de Paul, un avocat sur la touche. Ensemble ils vont tenter de défendre Christophe, un petit arnaqueur qui clame son innocence.

Si Paul voit dans cette affaire un moyen de se refaire, Mimi y voit, elle, une mission, un chemin vers la justice et la vérité.

Avec : Daphné Patakia, Benoît Poelvoorde, Agnès Jaoui, Raphaël Quenard...