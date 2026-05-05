recherche
Cinéma

"On a retrouvé la 7ème compagnie" à revoir sur TMC jeudi 7 mai 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 5 mai 2026 161
"On a retrouvé la 7ème compagnie" à revoir sur TMC jeudi 7 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 7 mai 2026 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de revoir "On a retrouvé la 7ème compagnie", le second opus des aventures du Chef Chaudard et de ses hommes...

L'histoire en quelques lignes...

La suite des aventures du trio de la septième compagnie lors de la débâcle de juin 1940 : Tassin, Chaudard et Pithivier échappent aux Allemands et sont recueillis en caleçon par la mère Crouzy qui leur fournit des uniformes d'officiers français abandonnés par leurs détenteurs pendant la débâcle.

Nos trois héros se font arrêter à nouveau et sont conduits dans un château où une grande partie de l'état-major français est détenue. Les trois bidasses, devenus officiers malgré eux, sont sur le point de faire évader tous ces officiers quand, malencontreusement, alors qu'ils referment la porte derrière eux à la sortie des souterrains, le sol de la forêt s'écroule avec des arbres et bloque la sortie, obligeant les officiers à rebrousser chemin dans les galeries communiquant avec le château. Quant aux trois soldats, ils se retrouvent enfin libres.

S'ensuit une petite série d'évasions à chaque fois sous l'œil médusé de leur supérieur le capitaine Dumont qui ne comprend pas comment font ces trois tocards pour s'évader.

Avec : Pierre Mondy, Jean Lefebvre, Henri Guybet et Érik Colin.
Dernière modification le mardi, 05 mai 2026 10:59
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; mardi 5 mai 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

"La meilleure boulangerie de France" mardi 5 mai 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

05 mai 2026 - 10:34

Sur le même thème...

&quot;Scènes de ménages&quot; met le cap sur la Bretagne sur la Bretagne mardi 26 mai 2026 sur M6

"Scènes de ménages" met le cap sur la Bretagne sur la Bretagne mardi 26 mai 2026 sur M6

04 mai 2026 - 18:33

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

03 mai 2026 - 11:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...