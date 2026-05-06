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"Decision to Leave" de Park Chan-wook diffusé sur France 4 vendredi 8 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 6 mai 2026 147
"Decision to Leave" de Park Chan-wook diffusé sur France 4 vendredi 8 mai 2026 (vidéo)

Vendredi 8 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera le film "Decision to Leave", un thriller raffiné où le désir trouble la vérité, réalisé par Park Chan-wook.

L'histoire en quelques lignes...

Hae-joon, un détective de police insomniaque, méticuleux et marié, enquête sur la mort d'un homme tombé du sommet d'une montagne. Très vite, ses soupçons se portent sur la veuve du défunt, Seo-rae, une immigrée chinoise dont le calme apparent et l'absence de tristesse face au décès de son mari sont troublants.

Au fil de ses planques et de ses interrogatoires, la méfiance de Hae-joon se transforme en une obsession romantique. Il tombe amoureux de sa suspecte, brouillant les pistes entre son devoir professionnel et ses sentiments personnels. Seo-rae, de son côté, semble jouer un jeu ambigu avec lui, entre séduction et manipulation.

Decision to Leave se distingue par sa mise en scène virtuose, ses transitions visuelles inventives et son atmosphère mélancolique. Contrairement aux précédents films de Park Chan-wook (Old Boy, Mademoiselle), il n'y a pas de violence graphique ici ; l'impact est purement émotionnel et psychologique.

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

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