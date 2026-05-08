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"La nuit du 12" avec Bastien Bouillon & Bouli Lanners sur France 2 dimanche 10 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 8 mai 2026 190
"La nuit du 12" avec Bastien Bouillon & Bouli Lanners sur France 2 dimanche 10 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 10 mai 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "La nuit du 12", le film primé de Dominik Moll qui offre une plongée dans le quotidien d'un policier hanté par un féminicide insoluble.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une ville tranquille de Savoie, une jeune femme, Clara, rentre d'une soirée entre amies lorsqu'elle est abordée par un inconnu qui l'asperge d'essence et l'immole par le feu.

L’enquête est confiée à la PJ de Grenoble, menée par Yohan Vivès (Bastien Bouillon), un capitaine de police fraîchement nommé, et son collègue plus âgé et sanguin, Marceau (Bouli Lanners).

Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Avec : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg, Théo Cholbi...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

Dernière modification le vendredi, 08 mai 2026 11:02
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