"Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?" sur TF1 dimanche 31 mai 2026 (vidéo)

À voir ou à revoir dans Ciné Dimanche sur TF1 ce 31 mai 2026 à 21:10, le film "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?", réalisé par Philippe de Chauveron en 2019.

L'histoire en quelques lignes...

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise familiale majeure. Alors qu'ils s'étaient enfin résignés à accepter leurs quatre gendres d'origines et de confessions diverses (Rachid, David, Chao et Charles), une nouvelle bombe tombe : leurs quatre filles et leurs époux ont décidé de quitter la France.

Chaque couple a ses propres raisons d'ailleurs : l'un veut tenter sa chance en Inde, l'autre veut s'installer en Israël, le troisième part pour la Chine, et le dernier s'envole pour l'Algérie.

Refusant de voir leur famille se disséminer aux quatre coins du monde et de grandir loin de leurs petits-enfants, Claude et Marie vont élaborer un plan secret. Leur stratégie ? Tout faire pour dégoûter leurs gendres de l'étranger et leur prouver que la France est le plus beau pays du monde.

Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Émilie Caen, Frédéric Chau et Frédérique Bel.