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Le film "007 Spectre" rediffusé sur France 2 dimanche 31 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 29 mai 2026 251
Le film "007 Spectre" rediffusé sur France 2 dimanche 31 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 31 mai 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "007 Spectre", le 24ème opus des aventures de James Bond réalisé par Sam Mendes, sorti au cinéma en 2015.

L'histoire en quelques lignes...

Un message énigmatique surgi du passé propulse James Bond dans une mission hautement personnelle. De Mexico City à Rome, l'agent 007 suit une piste qui le mènera au cœur d'une redoutable organisation criminelle : le SPECTRE.

Lors de ses investigations, Bond croise la route de Lucia Sciarra, la magnifique veuve d'un criminel, et infiltre une réunion secrète qui confirme l'existence du SPECTRE. Pendant ce temps, à Londres, la position de M est fragilisée par Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre de la Sécurité Nationale, qui remet en question l'existence même du MI6 et de la section 00.

Aidé par Moneypenny et Q, Bond poursuit sa quête et rencontre Madeleine Swann, la fille de son ancien ennemi, Mr White. Celle-ci pourrait détenir la clé pour détruire le SPECTRE. Au fil de son enquête, Bond découvre des liens troublants entre lui-même et le mystérieux chef du SPECTRE, Ernst Stavro Blofeld.
Dernière modification le vendredi, 29 mai 2026 10:22
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