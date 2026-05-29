"L'évadé d'Alcatraz" avec Clint Eastwood & Patrick McGoohan sur Arte dimanche 31 mai 2026

Un roi de l'évasion, joué par Clint Eastwood, s’attaque à un défi impossible : s'échapper de la redoutable île-prison américaine. Inspiré de faits réels, un classique au suspense palpitant signé Don Siegel à revoir sur Arte dimanche 31 mai 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

En 1960, Frank Morris, un criminel au QI exceptionnellement élevé, est transféré à Alcatraz, un pénitencier de haute sécurité réputé totalement inviolable, isolé sur un rocher au milieu de la baie de San Francisco. Face à un directeur sadique et un système carcéral impitoyable, Morris refuse de se résigner à passer le reste de ses jours derrière les barreaux.

En observant les fissures des murs rongés par le sel et l'humidité, il conçoit un plan d'évasion d'une ingéniosité folle. Avec l'aide de quelques codénus, il va passer des mois à creuser discrètement le béton avec de simples outils rudimentaires (dont une cuillère), à fabriquer de faux mannequins pour tromper les gardes lors des rondes nocturnes, et à confectionner un radeau de fortune.

Le 11 juin 1962, ils passent à l'action pour tenter l'impossible : s'échapper du "Rocher" et survivre aux eaux glaciales et aux courants mortels de la baie.