recherche
Cinéma

"L'aile ou la cuisse" avec Louis de Funès & Coluche à revoir sur France 3 lundi 15 juin 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 230
"L'aile ou la cuisse" avec Louis de Funès & Coluche à revoir sur France 3 lundi 15 juin 2026 (vidéo)

À déguster sans modération, le film “L'aile ou la cuisse” réalisé en 1976 par Claude Zidi, avec Louis de Funès, Coluche et Julien Guiomar, sera rediffusé sur France 3 lundi 15 juin 2026 à 21:05.

Le film met en scène avec humour le choc entre la tradition culinaire et l'industrie agroalimentaire, tout en explorant la relation conflictuelle mais attachante entre un père et son fils. C'est une satire sociale qui dénonce la standardisation des goûts et la perte des saveurs authentiques.

L'histoire en quelques lignes...

Charles Duchemin, directeur d'un guide gastronomique mondialement connu et qui a l'habitude de tester incognito les restaurants de l'Hexagone, vient d'être élu à l'Académie française.

Fervent défenseur d'une gastronomie française traditionnelle et de qualité, Duchemin s'apprête pourtant à prendre sa retraite après la parution de la nouvelle édition de son guide et forme son fils Gérard à cette fin, dans l'espoir qu'il reprenne un jour le flambeau. Gérard goûte cependant peu les passions de son père et s'efforce d'animer en secret une petite troupe de cirque.

Quelques jours avant la parution du nouveau guide, Duchemin apprend que l'industriel Jacques Tricatel, PDG d'une chaîne de restauration de nourriture industrielle fortement présente sur le réseau autoroutier français, envisage d'élargir ses activités en rachetant un certain nombre d'établissements auxquels le guide devait décerner des récompenses au fil des visites annuelles. Pire encore, Tricatel semble déterminé à ternir la réputation de Duchemin en le ridiculisant publiquement au cours d'une émission de télévision.

Bien décidé à défendre ses valeurs, Duchemin va embarquer Gérard contre son gré, dans une ultime croisade contre la malbouffe.
Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 13:11
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Toulon : la base aux technos top secrètes&quot; sur RMC Découverte lundi 15 juin 2026

"Toulon : la base aux technos top secrètes" sur RMC Découverte lundi 15 juin 2026

13 juin 2026 - 14:16

Sur le même thème...

&quot;Miss Daisy et son chauffeur&quot; avec Morgan Freeman à revoir sur Arte lundi 15 juin 2026

"Miss Daisy et son chauffeur" avec Morgan Freeman à revoir sur Arte lundi 15 juin 2026

13 juin 2026 - 13:50

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 14 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 juin 2026 sur…

12 juin 2026 - 21:12 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...