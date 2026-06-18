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"En roue libre" avec Marina Foïs et Benjamin Voisin sur France 4 samedi 20 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 18 juin 2026 143
"En roue libre" avec Marina Foïs et Benjamin Voisin sur France 4 samedi 20 juin 2026 (vidéo)

Samedi 20 juin 2026 à 21:00, France 4 diffusera "En roue libre", un road-movie sensible et décalé dans lequel vous embarquent Marina Foïs et Benjamin Voisin.

L'histoire en quelques lignes...

Louise (Marina Foïs) a tout pour faire une crise de la quarantaine, mais la sienne prend une tournure pour le moins inédite. Un matin, alors qu'elle est installée au volant de sa voiture, elle se retrouve soudainement incapable d'en sortir. Terrassée par une attaque de panique d'un genre nouveau — une agoraphobie foudroyante dès qu'elle tente d'ouvrir la portière —, elle décide, faute de mieux, de rouler.

Sa trajectoire bascule à une station-service lorsque Paul (Benjamin Voisin), un jeune homme de 20 ans un peu paumé et obsédé par une vengeance personnelle, vole sa voiture... avec elle à l'intérieur !

Ce duo improbable que tout oppose se retrouve embarqué dans un road-movie forcé à travers la France. Bloqués ensemble dans cet habitacle transformé en confessionnal ambulant, Louise et Paul vont devoir s'apprivoiser, confronter leurs traumatismes respectifs et, contre toute attente, s'aider mutuellement à reprendre le contrôle de leurs vies.

Avec : Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet, Albert Delpy...

 

 
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