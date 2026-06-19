recherche
Cinéma

"Iris et les hommes" avec Laure Calamy et Vincent Elbaz diffusé sur France 2 dimanche 21 juin 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 juin 2026 128
"Iris et les hommes" avec Laure Calamy et Vincent Elbaz diffusé sur France 2 dimanche 21 juin 2026 (vidéo)

Dimanche 21 juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Iris et les hommes", un film inédit en clair à la télévision qui explore avec humour et légèreté le réveil du désir d'une femme qui ose bousculer son quotidien.

L'histoire en quelques lignes...

Iris semble avoir une vie parfaite : un mari aimant, deux filles, une carrière stable de dentiste et un quotidien confortable. Pourtant, derrière cette façade, elle réalise qu’elle ne ressent plus de désir dans son couple et qu’elle s’ennuie profondément.

À l’approche de la cinquantaine, une remarque anodine va tout déclencher : et si elle se remettait à vivre sa sexualité autrement ? Encouragée par une amie, Iris s’inscrit sur une application de rencontres. Ce qui commence comme une curiosité devient rapidement une véritable exploration : les hommes se multiplient, les rendez-vous s’enchaînent, et Iris découvre une liberté inattendue… mais aussi les désordres émotionnels qui vont avec.

Le film, réalisé par Caroline Vignal, est une comédie dramatique centrée sur le désir, la quête de soi et la redécouverte de l’intimité dans un couple en apparence idéal.

Avec : Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne de Baecque, Sylvain Katan...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le nouveau stagiaire&quot; avec Robert De Niro à revoir sur TF1 dimanche 21 juin 2026 (vidéo)

"Le nouveau stagiaire" avec Robert De Niro à revoir sur TF1 dimanche 21 juin 2026 (vidéo)

19 juin 2026 - 09:43

Sur le même thème...

&quot;Le nouveau stagiaire&quot; avec Robert De Niro à revoir sur TF1 dimanche 21 juin 2026 (vidéo)

"Le nouveau stagiaire" avec Robert De Niro à revoir sur TF1 dimanche 21 juin 2026 (vidéo)

19 juin 2026 - 09:43

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur…

19 juin 2026 - 09:32 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...