"Iris et les hommes" avec Laure Calamy et Vincent Elbaz diffusé sur France 2 dimanche 21 juin 2026 (vidéo)

Dimanche 21 juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Iris et les hommes", un film inédit en clair à la télévision qui explore avec humour et légèreté le réveil du désir d'une femme qui ose bousculer son quotidien.

L'histoire en quelques lignes...

Iris semble avoir une vie parfaite : un mari aimant, deux filles, une carrière stable de dentiste et un quotidien confortable. Pourtant, derrière cette façade, elle réalise qu’elle ne ressent plus de désir dans son couple et qu’elle s’ennuie profondément.

À l’approche de la cinquantaine, une remarque anodine va tout déclencher : et si elle se remettait à vivre sa sexualité autrement ? Encouragée par une amie, Iris s’inscrit sur une application de rencontres. Ce qui commence comme une curiosité devient rapidement une véritable exploration : les hommes se multiplient, les rendez-vous s’enchaînent, et Iris découvre une liberté inattendue… mais aussi les désordres émotionnels qui vont avec.

Le film, réalisé par Caroline Vignal, est une comédie dramatique centrée sur le désir, la quête de soi et la redécouverte de l’intimité dans un couple en apparence idéal.

Avec : Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne de Baecque, Sylvain Katan...