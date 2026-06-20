"Camping 2" avec Franck Dubosc à revoir sur TF1 lundi 22 juin 2026 (vidéo)

Lundi 22 juin 2026 à 21:10, TMC vous proposera de voir ou de revoir "Camping 2", un film réalisé par Fabien Onteniente, sorti en 2010 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Contrarié parce que sa fiancée désire faire une pause dans leur relation, et pour évacuer son stress, Jean-Pierre Savelli (Richard Anconina), cadre d'une société d'assurances à Clermont-Ferrand, décide d'aller passer ses vacances dans un lieu inhabituel pour lui : au camping des Flots Bleus près d'Arcachon selon l'idée de son collègue (Philippe Lellouche).

Il y fait la connaissance de ses fervents abonnés dont Patrick Chirac (Franck Dubosc), un homme redevenu célibataire et qui aimerait fonder une famille avec Pauline, une jolie jeune femme qui gère la baraque à frites du camping et qui ne partage pas cette idée.

Jacky quant à lui s'offusque lors de l'installation de mobile-homes qui gâchent la vue de l'emplacement 17 (les mobile-homes étant déplacés à cause de glissement de terrain dus aux pluies diluviennes), mais ne peut rentrer à Melun faute de permis.

Depuis qu'il a ouvert une nouvelle boutique, Paulo a adopté la « bling-bling attitude » au grand dam de Sophie qui manque de tromper ce dernier avec Sebastiano Schamalack, le coach bien-être.

D'abord réticent envers l'amitié de Patrick, Jean-Pierre devient ensuite son meilleur ami, pour se « décoincer » un peu et de ne plus avoir l'air triste auprès de sa fille...

Avec : Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Claude Brasseur et Mylène Demongeot.