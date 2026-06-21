Le film d'animation "Mars express" diffusé sur France 4 mardi 23 juin 2026 (vidéo)

Mardi 23 juin 2026 à 21:00, France 4 diffusera le film d'animation inédit "Mars express" dans lequel un duo formé d’une détective humaine et d’un androïde se lance dans une mission dangereuse au cœur de la planète rouge...

L'histoire en quelques lignes...

Au XXIIIe siècle, sur une planète Mars entièrement terraformée et hyper-technologique, Aline Ruby, une détective privée au passé trouble, et son partenaire Carlos Rivera — un androïde dans lequel a été sauvegardée la conscience du véritable Carlos, décédé 5 ans plus tôt — sont engagés pour retrouver une étudiante en cybernétique mystérieusement disparue.

Ce qui ressemble au départ à une simple affaire de fugue va les plonger dans les bas-fonds de Noctis (la capitale martienne). Ils découvrent rapidement que la jeune femme a réussi à hacker le code source des robots, brisant les directives de sécurité qui les lient aux humains.

Aline et Carlos se retrouvent alors au cœur d'une conspiration majeure qui menace de bouleverser l'équilibre fragile entre l'humanité et l'intelligence artificielle.

Avec les voix de Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Njo Lobé, Marie Bouvet, Sébastien Chassagne, Marthe Keller...