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"Blanche comme neige" avec Lou de Laâge et Isabelle Huppert sur France 4 jeudi 25 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 juin 2026 204
"Blanche comme neige" avec Lou de Laâge et Isabelle Huppert sur France 4 jeudi 25 juin 2026 (vidéo)

Jeudi 25 juin 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Blanche comme neige", une version contemporaine et érotique de Blanche-Neige, où l'éveil du désir remplace le conte de fées traditionnel...

L'histoire en quelques lignes...

Claire (Lou de Laâge), une jeune femme d'une beauté désarmante, travaille dans l'hôtel de son défunt père. Sa présence et sa jeunesse finissent par provoquer la jalousie maladive et féroce de sa belle-mère, Maud (Isabelle Huppert). La rivalité bascule le jour où le jeune amant de Maud tombe éperdument amoureux de Claire. Hors d'elle, la belle-mère décide tout simplement de préméditer le meurtre de sa belle-fille.

Sauvée in extremis de cette tentative d'assassinat, Claire trouve refuge dans un petit village reculé au cœur des montagnes. Elle y est recueillie par un homme mystérieux et va rapidement faire la rencontre des locaux. Loin de l'image de la princesse timorée et soumise, Claire va s'ouvrir au monde : un, deux, puis bientôt sept hommes (qui représentent les "nains" revisités, joués notamment par Damien Bonnard, Jonathan Cohen, Vincent Macaigne ou encore Benoît Poelvoorde) vont tomber sous son charme. Pour elle, c'est le début d'une émancipation radicale, à la fois sentimentale, charnelle et joyeuse, bousculant totalement les codes moraux du conte d'origine. Mais pendant ce temps, Maud découvre que Claire est toujours en vie...

Le film est une version féministe et contemporaine du célèbre conte des frères Grimm où le "Prince charmant" est multiplié par sept, et où l'héroïne prend pleinement le contrôle de ses désirs face à une méchante reine plus toxique que jamais.

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