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Le film "Barbecue" d'Eric Lavaine à revoir sur TF1 dimanche 28 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 juin 2026 216
Le film "Barbecue" d'Eric Lavaine à revoir sur TF1 dimanche 28 juin 2026 (vidéo)

Dimanche 28 juin 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Barbecue", un film réalisé Éric Lavaine, sorti en 2014 au cinéma, avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti, Guillaume de Tonquédec et Jérôme Commandeur.

L'histoire en quelques lignes...

Pour ses 50 ans, Antoine (Lambert Wilson) reçoit un cadeau d'anniversaire pour le moins inattendu : un infarctus.

Lui qui a passé sa vie à faire attention à sa santé, à suivre un régime strict et à tenter de concilier les névroses de sa bande d'amis de toujours, décide que les règles ont changé. Puisque la vie est courte, il est temps de tout envoyer valser.

Il commence par saboter son régime, mais surtout, il décide d'arrêter de prendre des gants avec son entourage. Pour les vacances, il embarque sa joyeuse bande de quadras/quinquas (incarnée par Franck Dubosc, Florence Foresti, Guillaume de Tonquédec, Jérôme Commandeur) dans une superbe villa des Cévennes.

Entre hypocrisies quotidiennes, secrets bien gardés et petites lâchetés, les discussions autour du barbecue vont rapidement monter en température. Antoine est bien décidé à dire leurs quatre vérités à ses proches... quitte à ce que l'ambiance devienne particulièrement brûlante.

C'est l'histoire de la crise de la cinquantaine version "règlement de comptes entre amis", où les non-dits finissent par griller en même temps que les chipolatas.
Dernière modification le vendredi, 26 juin 2026 09:41
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