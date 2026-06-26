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"L'Embarras du choix" d'Eric Lavaine à revoir sur France 2 dimanche 28 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 juin 2026 242
"L'Embarras du choix" d'Eric Lavaine à revoir sur France 2 dimanche 28 juin 2026 (vidéo)

Dimanche 28 juin 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir "L'embarras du choix", un film réalisé par Eric Lavaine sorti en 2017 au cinéma avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret et Jamie Bamber dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Le problème de Juliette (Alexandra Lamy), c'est qu'elle est totalement incapable de prendre la moindre décision. À 40 ans, elle confie encore à son père et à ses deux meilleures amies le soin de choisir pour elle, du plus petit détail de son quotidien aux choix de vie les plus cruciaux.

Mais le jour où son père et ses amies ne sont pas disponibles pour la guider, Juliette se retrouve face à un double dilemme amoureux. Elle rencontre coup sur coup deux hommes parfaits, mais radicalement différents : Paul (Jamie Bamber), un charmant chef cuisinier écossais, et Étienne (Arnaud Ducret), un talentueux et séduisant créateur de mode.

Pour la première fois de sa vie, personne ne peut décider à sa place. Juliette va devoir naviguer entre ses mensonges pour mener les deux idylles de front, repoussant sans cesse le moment fatidique du choix. Entre quiproquos et situations inextricables, son cœur balance... au risque de tout perdre.

C'est une une comédie fraîche sur le supplice du choix, où une éternelle indécise doit enfin prendre la plus grande décision de sa vie : choisir entre deux hommes idéaux.
Dernière modification le vendredi, 26 juin 2026 10:29
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