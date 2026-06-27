recherche
Cinéma

"En attendant Bojangles" avec Romain Duris et Virginie Efira sur France 3 lundi 29 juin 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 juin 2026 116
"En attendant Bojangles" avec Romain Duris et Virginie Efira sur France 3 lundi 29 juin 2026 (vidéo)

Lundi 29 juin 206 à 21:10, France 3 rediffusera "En attendant Bojangles", film franco-belge réalisé par Régis Roinsard, sorti en 2021, adapté du roman éponyme d'Olivier Bourdeaut.

L'histoire en quelques lignes...

Le film commence par la rencontre déjantée, lors d'une réception mondaine, de Georges (Romain Duris) en charlatan fabuleux, et de Camille (Virginie Efira) en élégante rêveuse, fleur bleue, jeune femme solaire jouissive et fantasque. Une danse chevaleresque sublime, un homme et une femme, deux êtres en osmose, et de cet amour enflammé et magique s'ensuit un mariage soudain et un enfant : Gary.

Chez eux il n'y a de la place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Une fête permanente. Les trois vivent dans une forme de vie un peu folle, ou les parents reçoivent amis, entre plaisir et fantaisie, et aiment danser sur leur chanson préférée Mr. Bojangles de Nina Simone.

Avec le temps, les idées noires que Camille cache depuis toujours refont surface. Georges et Gary tentent d'accompagner Camille dans sa folie, mais la blessure est profonde...

Avec : Romain Duris, Virginie Efira et Grégory Gadebois dans les rôles principaux.
Dernière modification le samedi, 27 juin 2026 11:50
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'éclipse&quot; avec Monica Vitti et Alain Delon sur Arte lundi 29 juin 2026

"L'éclipse" avec Monica Vitti et Alain Delon sur Arte lundi 29 juin 2026

27 juin 2026 - 12:45

Sur le même thème...

&quot;L'éclipse&quot; avec Monica Vitti et Alain Delon sur Arte lundi 29 juin 2026

"L'éclipse" avec Monica Vitti et Alain Delon sur Arte lundi 29 juin 2026

27 juin 2026 - 12:45

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 28 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 28 juin 2026 sur…

27 juin 2026 - 11:06 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...