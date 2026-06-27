"L'éclipse" avec Monica Vitti et Alain Delon sur Arte lundi 29 juin 2026

La renaissance d'une jeune femme fragile assoiffée d'amour. Une merveille visuelle signée Antonioni, dénonçant une société de plus en plus individualiste à revoir sur Arte lundi 29 juin 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

À Rome, Vittoria, une très jolie femme d'origine modeste, vit depuis trois ans avec un jeune attaché d'ambassade afin d'éviter les ennuis d'argent.

Fatiguée de cette vie sans amour, elle rompt. Elle se rend à la Bourse pour faire part de sa décision à sa mère. C'est là qu'elle remarque Piero, un jeune agent de change, séduisant et séducteur. Le jour même, Vittoria fait la connaissance de ses voisines de palier et elles finissent gaiement la soirée chez l'une d'elles. La jeune femme a l'impression de revivre, même si l'avenir reste incertain.

Après un court voyage à Vérone, elle revient voir sa mère à la Bourse, prétexte pour croiser à nouveau Piero. Depuis sa dernière visite, les cours ont chuté et Vittoria se retrouve, désappointée, avec Piero et sa mère qui ne cessent de parler chiffres. Mais Piero, séduit par la beauté de Vittoria, se rend chez elle le lendemain...

Solitudes

L'éclipse clôt la trilogie commencée avec L'avventura (1960) et La notte (1961). À la sortie de L'avventura, la critique avait applaudi ce nouveau cinéma italien, introspectif et caractérisé par la liberté du récit et la maîtrise de la technique.

Monica Vitti, l'actrice fétiche d'Antonioni – elle est la figure centrale de cette trilogie –, campe une Vittoria fragile, assoiffée d'amour, qui se heurte à la médiocrité de l'autre. Reste la solitude que l'on éprouve au cours d'une nuit d'été dans le silence de la ville, quand on capte les bruits, d'ordinaire imperceptibles, de la nature oubliée.

Superbement filmé en noir et blanc, un film complexe sur l'incommunicabilité entre les êtres.