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"La proposition" avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds sur TF1 mardi 30 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 134
"La proposition" avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds sur TF1 mardi 30 juin 2026 (vidéo)

Mardi 30 juin 2026 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir "La proposition", une comédie romantique américaine réalisée par Anne Fletcher, sortie en 2009, avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds.

L'histoire en quelques lignes...

Margaret Tate est rédactrice en chef adjointe pour une maison d'édition. Considérée comme un véritable tyran, elle est crainte par ses employés et n'hésite pas à abuser de son pouvoir.

À sa grande surprise, elle apprend que son visa n'a pas été accepté et qu'elle va être expulsée au Canada, son pays d'origine. Comme elle ne peut travailler pendant un an pour aucune entreprise américaine, elle se retrouvera bientôt au chômage. Dépitée, elle contraint son assistant Andrew Paxton de l'épouser afin d'acquérir le droit de rester. Il accepte à contrecœur, en contrepartie d'un futur poste de rédacteur au sein de la société et d'une publication de son roman, deux éléments que sa patronne a toujours refusés jusqu'à présent.

Suspectés par les services de l’immigration, les deux collaborateurs sont forcés de passer un week-end ensemble en Alaska, chez les parents d’Andrew, pour rendre crédible leur supercherie. Ils devront gérer l'annonce de leurs fiançailles, les rapports avec la famille d'Andrew, et apprendre à se connaître.

Tomberont-ils amoureux ?
Dernière modification le dimanche, 28 juin 2026 12:01
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