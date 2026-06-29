"Volver" de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz rediffusé sur Arte mercredi 1er juillet 2026 (vidéo)

Mercredi 1er juillet 2026 à 21:00, ARTE rediffusera "Volver", un chef-d'œuvre de Pedro Almodóvar et l'un des plus beaux rôles de Penélope Cruz au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Raimunda vit à Madrid avec sa fille Paula et son mari Paco. Sa sœur Sole réside également dans la capitale. Après la mort de leur tante Paula dans leur village natal de La Mancha, les deux sœurs y retournent. Rapidement, des événements étranges se produisent, notamment l'apparition supposée du fantôme de leur mère, Irene, décédée quelques années auparavant dans un incendie avec leur père.

Parallèlement, la vie de Raimunda bascule lorsque sa fille Paula tue accidentellement son père Paco pour se défendre d'une tentative d'agression sexuelle. Raimunda, pour protéger sa fille, décide de faire disparaître le corps avec l'aide inattendue de sa voisine.

Dans le même temps, Sole découvre que le "fantôme" qui apparaît dans le coffre de sa voiture est en réalité sa mère, Irene, bien vivante mais cachée. Irene révèle qu'elle est revenue pour régler des affaires inachevées et demander pardon à ses filles pour des secrets du passé liés à leur père.

Au fur et à mesure, les secrets de famille se dévoilent, révélant des relations complexes, des traumatismes et une forte solidarité entre les femmes de cette famille. Raimunda, Sole et Irene doivent faire face à la vérité et trouver un moyen de se reconstruire ensemble.

Le film explore les thèmes de la mort, du deuil, du secret, de la culpabilité, du pardon et de la force des liens féminins dans un style typiquement almodovarien, mêlant mélodrame, humour noir et une esthétique colorée et exubérante.