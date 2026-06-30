"Le retour" de Catherine Corsini diffusé sur France 4 jeudi 2 juillet 2026 (vidéo)

Entre secrets de famille et désir d'émancipation, "Le Retour" explore avec finesse les blessures et les espoirs d'une mère et de ses filles. Un film inédit diffusé sur France 4 jeudi 2 juillet 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Khédidja, une femme d'une quarantaine d'années, travaille pour une famille parisienne aisée. Un été, celle-ci lui propose de l'accompagner en Corse pour s'occuper des enfants.

Pour Khédidja, c’est un immense choc : c'est l'opportunité de retourner avec ses deux filles adolescentes, Jessica et Farah, sur cette île qu'elles ont fuie quinze ans plus tôt dans des circonstances tragiques (la mort de leur père).

Pendant cet été insulaire, les trajectoires de la mère et des filles se croisent et se bousculent.

Khédidja se débat avec les fantômes du passé, les secrets de famille et le racisme ordinaire de l'île. Les deux adolescentes, qui n'ont aucun souvenir de leur enfance en Corse, profitent de la liberté estivale.

Entre amours d'été, fêtes, confrontations de classes avec les adolescents riches de la région et quête d'identité, elles vont tenter de lever le voile sur l'histoire cachée de leur famille.

Avec : Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou, Lomane de Dietrich...