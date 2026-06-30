"Fantômas" avec Louis de Funès & Jean Marais à revoir sur TMC jeudi 2 juillet 2026 (vidéo)

À partir de ce jeudi 2 juillet 2026, TMC vous proposera de voir ou de revoir à 21:25 la saga des "Fantômas" avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène Demongeot.

Insaisissable génie du crime aux mille visages, Fantômas multiplie les vols spectaculaires et les coups d'éclat en défiant sans cesse les autorités. Pour l'arrêter, le fantasque commissaire Juve se lance dans une traque aussi acharnée qu'imprévisible, épaulé par le journaliste Fandor.

Entre poursuites effrénées, déguisements, inventions extravagantes et situations burlesques, cette trilogie culte mêle aventure, policier et comédie dans un univers inspiré des films d'espionnage des années 1960.

Portée par le duo mythique formé par Louis de Funès et Jean Marais, la saga est devenue un grand classique du cinéma populaire français.

Volet 1 • Fantômas

Place Vendôme, le richissime lord Geoffroy Shelton arrive, en Rolls-Royce, pour faire ses emplettes chez Van Cleef, quelques bijoux pour son épouse lady Maud Beltham. Il y en a pour 5,5 millions de francs, précise le vendeur, qu'il paie avec un chèque dont l'encre s'efface après le départ de Shelton, le jour même où le commissaire Juve annonce la prochaine arrestation du célèbre malfaiteur qui se fait appeler Fantômas, auteur de plusieurs méfaits.

Fandor, journaliste au quotidien Le Point du jour et fiancé d'Hélène, décide d'enquêter sur cet étrange personnage, qui se montre toujours masqué ou grimé. Il le croit une pure invention de la police, désireuse de se mettre en valeur. Pour le prouver, il fait paraître une fausse entrevue du criminel dans le quotidien qui l'emploie. Furieux, Fantômas fait enlever le journaliste et lui ordonne de révéler son imposture dans un nouvel article qu'il doit publier sous 48 heures.

À peine libéré, Fandor est arrêté par le commissaire Juve. Pendant sa garde à vue, un nouvel article, guère plus élogieux que le précédent à l'égard de Fantômas, paraît à l'insu de Fandor. Le malfaiteur enlève de nouveau le journaliste et le retient prisonnier dans son repaire secret, sous la garde d'hommes de main et de Lady Beltham, sa mystérieuse compagne...

Le second volet, "Fantomas se déchaine" sera diffusé vendredi 10 juillet 2026 à 21:25 sur TMC.