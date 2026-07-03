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Le film "Plancha" d'Éric Lavaine rediffusé sur TF1 dimanche 5 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 juillet 2026 235
Le film "Plancha" d'Éric Lavaine rediffusé sur TF1 dimanche 5 juillet 2026 (vidéo)

Dimanche 5 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir le film "Plancha" d'Éric Lavaine, qui fait suite à "Barbecue" et dans lequel retrouve la même bande de copains, huit ans plus tard...

L'histoire en quelques lignes...

Pour fêter les 50 ans d'Yves (Guillaume de Tonquédec), sa bande d'amis lui a organisé une surprise de taille : un voyage de rêve sous le soleil de la Grèce. Sauf qu'au dernier moment, leur vol est annulé.

Pas découragés, ils décident de se rabattre sur le plan B proposé par Yves, Breton pure souche : direction son manoir familial dans le Finistère. Il leur promet un séjour idyllique entre vieilles pierres, plages de sable fin, landes sauvages et soirées traditionnelles. Le décor est bien là... mais entièrement sous une pluie battante et ininterrompue.

Coincés en huis clos à l'intérieur à cause de la météo capricieuse, les vacances de rêve tournent rapidement au festival de mauvaise foi. Entre les apéros forcés, le ramassage de palourdes entre deux averses et la promiscuité, les nerfs lâchent. Ce séjour breton va devenir le terrain idéal pour les petites mesquineries, les crises de couple et le grand déballage de secrets bien gardés.

Avec : Lambert Wilson (Antoine Chevalier), Franck Dubosc (Baptiste), Jérôme Commandeur (Jean-Mich'), Guillaume de Tonquédec (Yves), Caroline Anglade (Anna), Lionel Abelanski (Laurent)
Dernière modification le vendredi, 03 juillet 2026 10:29
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