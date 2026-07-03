"Soudain seuls" avec Gilles Lellouche et Mélanie Thierry sur France 2 dimanche 5 juillet 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Ben et Laura forment un couple de trentenaires passionnés d'aventure. Ils se lancent dans un tour du monde en bateau pour donner un nouveau souffle à leur relation. Mais lors d'une escale sur une île sauvage et totalement déserte, non loin de l'Antarctique, le rêve vire au cauchemar : une tempête d'une violence extrême éclate, et leur voilier disparaît.
Désormais coupés du monde, sans moyens de communication et face à une nature hostile à l'approche de l'hiver polaire, Ben et Laura vont devoir lutter ensemble pour survivre.
Ce tête-à-tête forcé avec les éléments – mais aussi l'un avec l'autre – va mettre leur amour, leurs secrets et leurs limites à rude épreuve. Leur couple pourra-t-il survivre à l'isolement ?
Avec : Gilles Lellouche et Mélanie Thierry.
|Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.