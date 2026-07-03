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"L'impasse" avec Al Pacino et Sean Penn à revoir sur Arte dimanche 5 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 juillet 2026 239
"L'impasse" avec Al Pacino et Sean Penn à revoir sur Arte dimanche 5 juillet 2026

À sa sortie de prison, un ancien caïd cherche à quitter le monde de la nuit new-yorkais. La mélancolie des criminels vieillissants, sous la caméra virtuose de Brian De Palma, à revoir sur Arte dimanche 5 juillet 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Cette fois-ci, on ne l’y reprendra plus. Carlito vient tout juste de sortir de prison, après cinq ans passés derrière les barreaux. Le caïd, spécialisé dans le deal de drogue, ne reconnaît plus le pavé qu’il a si longuement battu durant sa vie de trafiquant. New York a changé – et le milieu du crime avec lui.

Désormais, la violence aveugle règne et les affrontements entre bandes rivales tournent trop facilement au meurtre. L’héroïne a cédé sa place à la cocaïne, festive et trompeuse. Dans cette mégalopole triomphante des années 1980, les riches drogués se croient sur le toit du monde.

Lassé, vieillissant, Carlito ne garde contact qu’avec l’avocat qui l’a maintes fois tiré d’affaire, et prend des parts dans un night-club. Mais il lui manque un peu d’argent pour définitivement changer de vie...

Stress et paillettes

“Juste ce dernier coup et je me range”, espère Carlito, avatar d’un archétype de fiction : le criminel fatigué. Le personnage de l’impeccable Al Pacino – dont la voix off mélancolique raconte le douloureux parcours de truand sur le retour – est le miroir inversé de celui de Sean Penn, avocat véreux qui effectue le chemin opposé, vers le crime.

Tiré de deux romans d’Edwin Torres, ancien juge new-yorkais (qui tient un petit rôle au début du film), L’impasse scelle les retrouvailles, dix ans après Scarface, du couple de Palma/Pacino. Le New York des années 1980 et son monde de la nuit, entre défonce et fêtes interminables, trouve ici l’une de ses plus belles incarnations à l’écran, notamment grâce au symbolisme des couleurs – le rouge sanglant accompagnant de nombreuses scènes clef. En point d’orgue, la course-poursuite meurtrière au sein de la gare Grand Central, filmée en un long et angoissant plan-séquence.

Dernière modification le vendredi, 03 juillet 2026 16:08
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