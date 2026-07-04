"Le boucher" avec Stéphane Audran et Jean Yanne à revoir sur Arte lundi 6 juillet 2026

Hélène et Paul flirtent. Autour d’eux, des jeunes femmes meurent. Un grand film typiquement "chabrolien", avec Jean Yanne et Stéphane Audran, impressionnants, à revoir sur Arte lundi 6 juillet 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un paisible village du Périgord, Hélène, une institutrice réservée, se lie d'amitié avec Popaul, le boucher du village, ancien combattant marqué par les guerres d'Indochine et d'Algérie.

Alors qu'une série de meurtres de jeunes femmes plonge la région dans l'inquiétude, Hélène commence à soupçonner que l'homme dont elle se rapproche pourrait être le mystérieux assassin.

Entre attirance, méfiance et tension psychologique, leur relation évolue jusqu'à un dénouement aussi tragique qu'inoubliable.

L’amoureux et l’assassin

Les obsessions "chabroliennes" – le thriller froid, les relations amoureuses et la société provinciale, en apparence idyllique – sont parfaitement représentées dans Le boucher, qui révélera l’actrice Stéphane Audran, épouse du cinéaste.

L’image d’Épinal dans laquelle vivent les deux protagonistes est sans cesse dérangée par une bande-son lancinante et psychotique, reflet des pulsions meurtrières de Paul, qui vit en permanence immergé dans le sang, sauf lors des échappées que lui offrent ses entrevues avec Hélène.

Pour sa troisième collaboration avec Claude Chabrol après La ligne de démarcation et Que la bête meure, Jean Yanne livre une prestation impressionnante, rassemblant en un troublant regard l’amoureux et l’assassin lorsqu’il confesse à Stéphane Audran : "Je ne peux pas m’en empêcher, ça me vient comme un cauchemar."