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Inédit : "Les trois mousquetaires : D'Artagnan" sur M6 mercredi 8 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 juillet 2026 221
Inédit : "Les trois mousquetaires : D'Artagnan" sur M6 mercredi 8 juillet 2026 (vidéo)

Mercredi 8 juillet 2026 à 21:10, M6 diffusera "Les trois mousquetaires : D'Artagnan", une relecture moderne, sombre et épique du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, centrée sur la camaraderie, l'honneur et les intrigues politiques de la couronne.

L'histoire en quelques lignes...

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… Dans un Royaume de France divisé par les guerres de religion et menacé par l'invasion de l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Charles D'Artagnan, un jeune et impétueux Gascon, arrive à Paris avec le rêve de devenir mousquetaire du Roi. En chemin, laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme d'un enlèvement, il cherche désespérément ses agresseurs.

Sa quête de justice le mène rapidement à se quereller successivement avec trois mousquetaires de la garde du Roi Louis XIII : Athos, Porthos et Aramis. Alors qu'il s'apprête à les affronter en duel un par un, l'arrivée des gardes du Cardinal de Richelieu les force à s'unir.

D'Artagnan gagne ainsi le respect et l'amitié des trois légendes. Ensemble, ils vont devoir déjouer un complot machiavélique orchestré par le Cardinal de Richelieu et la mystérieuse Milady de Winter, visant à compromettre la Reine Anne d'Autriche et à plonger le royaume dans le chaos.

Un film inédit en clair à la télévision réalisé par Martin Bourboulon avec François Civil (D'Artagnan), Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos), Eva Green (Milady), Louis Garrel (Louis XIII), Vicky Krieps (Anne d'Autriche), Lyna Khoudri (Constance Bonacieux).
Dernière modification le lundi, 06 juillet 2026 16:37
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