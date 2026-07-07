"La fête est finie" de Marie Garel-Weiss à revoir sur France 4 jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

Jeudi 9 juillet à 21:00, France 4 diffusera "La fête est finie", un portrait poignant de deux jeunes femmes unies dans leur lutte contre l’addiction.

L'histoire en quelques lignes...

Céleste et Sihem, deux jeunes femmes de l'âge de tous les possibles qui se rencontrent le jour de leur arrivée dans un centre de désintoxication. Tout les oppose, mais leur combat commun contre l'addiction va les lier d'une amitié fusionnelle, foudroyante et absolue.

Pour s'en sortir, elles décident de fuir le centre ensemble pour affronter le monde réel et tenter de reconstruire leur vie à deux. Mais ce qui faisait leur force — leur complicité démesurée — devient rapidement leur plus grand danger.

Elles découvrent à leurs dépens que l'amour et l'amitié ne suffisent pas toujours à guérir, et que leur fusion mutuelle se transforme parfois en une spirale toxique qui les empêche de décrocher.

Avec : Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller, Christine Citti, Marie Denarnaud…