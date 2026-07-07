recherche
Cinéma

"L'Hôtel de la plage" à revoir sur T18 jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 juillet 2026 286
"L'Hôtel de la plage" à revoir sur T18 jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

Jeudi 9 juillet 2026 à 20:55, T18 rediffusera "L'Hôtel de la plage", un film réalisé par Michel Lang, sorti en 1978 au cinéma, avec  Sophie Barjac, Myriam Boyer, Daniel Ceccaldi, Michèle Grellier et Guy Marchand.

L'histoire en quelques lignes...

Le film nous nous plonge dans l'ambiance des vacances d'été dans un hôtel familial en Bretagne. Il dépeint un kaléidoscope de personnages de tous âges, dont les chemins se croisent au gré des joies, des peines et des péripéties estivales.

L'intrigue principale se déroule autour de diverses relations : le couple Dubol (Guy Marchand et Myriam Boyer) navigue entre routine et désir de renouveau, tandis qu'une bande d'adolescents découvre les premiers émois amoureux et les bêtises de leur âge. À leurs côtés, des habitués plus âgés de l'hôtel observent le ballet des jeunes avec un mélange de tendresse et de nostalgie, et les employés de l'hôtel gèrent le quotidien avec plus ou moins de bonne humeur.

Au fil des jours, des flirts naissent, des cœurs se brisent, des secrets sont révélés et des moments de pure complicité alternent avec des instants de solitude.

Le film est une chronique douce-amère des vacances d'été, explorant des thèmes intemporels comme l'amour, l'amitié, la famille, le temps qui passe et le passage à l'âge adulte.

"L'Hôtel de la plage" est particulièrement apprécié pour son atmosphère légère mais nostalgique, ses dialogues souvent drôles et ses personnages attachants, portés par une distribution d'acteurs emblématiques de l'époque. C'est un film qui, par sa justesse, continue de résonner auprès du public.
Dernière modification le mardi, 07 juillet 2026 19:11
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ?&quot; à revoir sur RMC Découverte jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

"Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ?" à revoir sur RMC Découverte jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

07 juillet 2026 - 19:14

Sur le même thème...

&quot;La fête est finie&quot; de Marie Garel-Weiss à revoir sur France 4 jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

"La fête est finie" de Marie Garel-Weiss à revoir sur France 4 jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

07 juillet 2026 - 18:02

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

04 juillet 2026 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...