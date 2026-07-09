"Marcello mio" de Christophe Honoré diffusé sur France 4 samedi 11 juillet 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Chiara Mastroianni est actrice, fille de deux géants du cinéma : Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Au cours d'un été où sa vie et sa carrière sont en plein flou, et alors qu'on la renvoie sans cesse à son illustre filiation, elle prend une décision radicale : elle va plutôt vivre la vie de son père.
Elle commence alors à s'habiller comme lui (costume noir, chapeau, lunettes sombres à la Huit et demi), à parler comme lui (en italien) et à adopter sa gestuelle. Elle exige désormais qu'on l'appelle « Marcello ».
Autour d'elle, sa mère Catherine Deneuve, ses ex-compagnons (Benjamin Biolay, Melvil Poupaud) et ses amis (Fabrice Luchini, Nicole Garcia) – qui jouent tous leur propre rôle dans le film – balancent entre l'inquiétude, le trouble face à ce mimétisme saisissant, et l'envie de se prêter à ce jeu de rôle vertigineux.