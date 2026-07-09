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"Marcello mio" de Christophe Honoré diffusé sur France 4 samedi 11 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 juillet 2026 270
"Marcello mio" de Christophe Honoré diffusé sur France 4 samedi 11 juillet 2026 (vidéo)

Samedi 11 juillet 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Marcello mio", un film inédit en clair à la télévision qui brouille les frontières entre fiction et réalité dans un jeu de miroirs tendre et malicieux autour de la mémoire de Marcello Mastroianni.

L'histoire en quelques lignes...

Chiara Mastroianni est actrice, fille de deux géants du cinéma : Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Au cours d'un été où sa vie et sa carrière sont en plein flou, et alors qu'on la renvoie sans cesse à son illustre filiation, elle prend une décision radicale : elle va plutôt vivre la vie de son père.

Elle commence alors à s'habiller comme lui (costume noir, chapeau, lunettes sombres à la Huit et demi), à parler comme lui (en italien) et à adopter sa gestuelle. Elle exige désormais qu'on l'appelle « Marcello ».

Autour d'elle, sa mère Catherine Deneuve, ses ex-compagnons (Benjamin Biolay, Melvil Poupaud) et ses amis (Fabrice Luchini, Nicole Garcia) – qui jouent tous leur propre rôle dans le film – balancent entre l'inquiétude, le trouble face à ce mimétisme saisissant, et l'envie de se prêter à ce jeu de rôle vertigineux.
Dernière modification le jeudi, 09 juillet 2026 18:18
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