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Inédit : "Inestimable" avec Eric Fraticelli & Didier Bourdon sur TF1 dimanche 12 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 juillet 2026 219
Inédit : "Inestimable" avec Eric Fraticelli & Didier Bourdon sur TF1 dimanche 12 juillet 2026 (vidéo)

Dimanche 12 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Inestimable' une comédie réalisée par Éric Fraticelli, sortie fin 2023, inédite en clair à la télévision. Le film réunit à l'écran Didier Bourdon, Philippe Corti et Éric Fraticelli lui-même.

L'histoire en quelques lignes...

Lors d'une simple sortie de pêche aux oursins en Corse, près d'Ajaccio, trois amis de longue date tombent par hasard sur un trésor d'une valeur inestimable sous l'eau : un fabuleux magot composé de monnaies romaines, de médaillons et d'objets en or datant du IIIe siècle.

Plutôt que de déclarer leur découverte à l'État comme la loi l'impose, la petite bande décide de garder le secret et de revendre discrètement les pièces petit à petit pour s'enrichir. Mais mener la grande vie du jour au lendemain sans éveiller les soupçons de leur entourage (et de la justice) s'avère beaucoup plus difficile et loufoque que prévu !

Avec : Eric Fraticelli (François Clerc), Didier Bourdon (Ange Neri), Philippe Corticchiato (Félix Biancamaria), Michel Vuillermoz (Hubert de la Roche).
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