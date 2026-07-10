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"Belle et Sébastien : nouvelle génération" à revoir sur W9 dimanche 12 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 juillet 2026 209
"Belle et Sébastien : nouvelle génération" à revoir sur W9 dimanche 12 juillet 2026 (vidéo)

Dimanche 12 juillet 2026 à 21:10, W9 vous proposera de revoir le film "Belle et Sébastien : nouvelle génération" de Pierre Corré, une version modernisée de l'œuvre classique.

L'histoire en quelques lignes…

Sébastien, un jeune citadin de 10 ans passionné de skateboard, est contraint de passer ses vacances d'été à la montagne, dans les Hautes-Pyrénées, chez sa grand-mère et sa tante.

Loin de l'enthousiasme, il doit donner un coup de main à la bergerie, une tâche qui ne l'enchante guère. Mais sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il rencontre Belle, une imposante chienne de montagne maltraitée par son maître.

Ému par le sort de Belle et doté d'un fort sens de la justice, Sébastien va tout faire pour la protéger et l'aider. Cette rencontre va l'entraîner dans l'été le plus fou et le plus aventureux de sa vie, alors qu'il se lie d'amitié avec Belle et tente de la sauver des injustices.

Le film transpose l'histoire dans un contexte contemporain, abordant des thèmes comme l'écologie et l'environnement montagnard, tout en conservant l'esprit d'amitié et d'aventure qui a fait le succès de l'œuvre originale.

Avec : Robinson Mensah-Rouanet (Sébastien), Michèle Laroque (Corinne), Alice David (Noémie), Caroline Anglade (Cécile), Syrus Shahidi (Gas), Aurélien Recoing (Yves), Lou Lambrecht (Salomé) et Noa Faure-Duval (Lucas).
Dernière modification le vendredi, 10 juillet 2026 13:42
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