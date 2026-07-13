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"In the Air" avec George Clooney à revoir sur Arte mercredi 15 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 13 juillet 2026 54
"In the Air" avec George Clooney à revoir sur Arte mercredi 15 juillet 2026

Quelques années après le succès planétaire de Juno, Jason Reitman dirige George Clooney en professionnel du licenciement fuyant sa propre vie, dans un film malicieux et plein de fraîcheur à revoir sur Arte mercredi 15 juillet 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Cadre sup' quinquagénaire sans attaches ni scrupules, Ryan Bingham passe sa vie entre avions et aéroports, sautant d'une société à l'autre sur tout le territoire américain pour faire le sale boulot : annoncer à des dizaines de salariés, à la place de leur direction, qu'ils sont mis à la porte.

Le seul objectif de ce nomade obsessionnel : atteindre les 10 millions de miles – les points fidélités d'American Airlines. Un but à portée de main alors que la crise économique qui se profile promet un boom d'activité dans le secteur du licenciement de masse.

Sa rencontre avec Alex, businesswoman en transit qui, comme lui, refuse l'enracinement, va commencer à ébranler ses certitudes… D'autant que Ryan voit son style de vie menacé par l'apparition des licenciements en visioconférence, imposés par l'entreprise qui l'emploie.

Humanisme

Fraîchement sorti du carton planétaire Juno, Jason Reitman s'offre George Clooney, magistral dans ce rôle d'épicurien du vide et d'apôtre du non-engagement, rattrapé dans sa fuite en avant par l'impératif des rapports humains.

Porté par la fraîcheur percutante de ses dialogues et le charme de ses interprètes (l'irrésistible Clooney, évidemment, mais aussi Anna Kendrick en jeune cadre aux dents longues, ou Vera Farmiga en maîtresse qui ne s'en laisse pas conter), un film bien plus profond, touchant et humaniste que la personnalité de son (anti)héros ne le laisse supposer, et dont le scénario fut justement récompensé d'un Golden Globe.

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