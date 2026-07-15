"Julie (en 12 chapitres)" de Joachim Trier à revoir sur France 4 vendredi 17 juillet 2026 (vidéo)

Vendredi 17 juillet 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Julie (en 12 chapitres)" un film de Joachim Trier avec Renate Reisnve qui a obtenu le Prix d'interprétation féminine pour ce rôle lors du Festival de Cannes en 2021.

Le film est découpé de manière très littéraire en un prologue, 12 chapitres et un épilogue. À travers cette chronique moderne, on suit les doutes existentiels d'une jeune femme d'aujourd'hui face au poids des choix, à la peur de l'engagement, au deuil des possibles et à la quête éperdue de sa propre identité.

L'histoire en quelques lignes...

À Oslo, Julie abandonne des études de médecine dans lesquelles elle a le sentiment de se perdre, quittant en même temps sa docilité de bonne élève et le garçon qu'elle a cessé d'aimer.

Après un passage en psycho, elle largue la fac pour de bon et se lance dans la photographie. Elle rencontre Aksel, un dessinateur de BD à la notoriété établie, de quinze ans son aîné, et décide de vivre avec lui. Il l'encourage à écrire, mais elle ne s'y met pas sérieusement, ainsi qu’à rompre enfin avec son père, remarié et fuyant, dont la froideur la fait souffrir. Il voudrait un enfant, elle ne s'y sent pas prête, le décalage grandit.

Un soir d'été solitaire, elle s'immisce dans une fête de mariage et parmi la foule des visages inconnus, se sent attirée par celui d'Eivind…