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"La fille du RER" d'André Téchiné à revoir sur France 4 samedi 18 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 juillet 2026 264
"La fille du RER" d'André Téchiné à revoir sur France 4 samedi 18 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "La fille du RER", un film d'André Téchiné ibrement inspiré d'un fait divers réel qui a secoué la France en 2004 (l'affaire du RER D).

L'histoire en quelques lignes...

Jeanne (Émilie Dequenne) est une jeune femme un peu perdue, sans emploi, qui vit seule avec sa mère, Louise (Catherine Deneuve), une femme étouffante mais aimante. Jeanne passe ses journées en rollers et vit une idylle naissante avec un jeune sportif.

Lorsque sa relation amoureuse s'effondre et que sa vie stagne, Jeanne se mure dans le silence. Pour attirer l'attention, exister aux yeux du monde ou simplement combler un vide psychologique, elle commet l'irréparable : elle s'entaille le corps et dessine des croix gammées sur son ventre.

Elle affirme avoir été victime d'une violente agression antisémite par un groupe de jeunes dans le RER. Très vite, la machine s'emballe. Les médias s'emparent de l'affaire, les politiciens s'indignent au plus haut sommet de l'État, et sa famille se retrouve propulsée sous les projecteurs.

Mais, face à la pression de l'enquête, le mensonge de Jeanne commence lentement à se fissurer.

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