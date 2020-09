“Tout le monde joue en cuisine” avec Christophe Michalak et Nagui mardi 22 septembre sur France 2

Mardi 22 septembre à 21:05, Christophe Michalak & Nagui vous proposeront de jouer en cuisine sur France 2

Que ça soit un plaisir ou une obligation, on a tous un lien fort avec la cuisine… Et que l’on soit fan des fourneaux ou un pro des plats surgelés, on a tous notre façon de faire… ou pas d’ailleurs ! Des gestes et des habitudes que l’on suit, peut-être, sans trop savoir pourquoi, ni s’ils sont véritablement fondés.

Comment s’y prendre ? Comment mieux cuisiner ? Comment faire plus light ?

En direct, Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, et Nagui, champion du monde de « je sais pas cuisiner », vous proposent de démêler le vrai du faux et d’y voir plus clair dans vos recettes de grand-mère et d’enfin faire le tri parmi vos réflexes en cuisine pour manger mieux et prendre soin de votre corps.

Pendant 2 heures d’émission, tout le monde joue avec 50 affirmations qui sonnent toutes comme des évidences, et qui pourtant, pour certaines, n’ont aucun fondement avéré.

Recettes, gestes techniques, trucs de pro, anecdotes historiques, astuces bien-être et nutrition… Tout pour briller et assurer aux fourneaux ! Car qu’on sache déjà faire ou qu’on ait vraiment besoin d’apprendre, l’éclairage d’un grand chef est toujours plus que le bienvenu !



Rendez-vous sur France 2 à 21:05, mardi 22 septembre, pour s’amuser à décortiquer les idées reçues et préconçues que l’on a sur la cuisine.