“Loft Story, 20 ans après ! ” : grande soirée en direct sur C8 avec Benjamin Castaldi jeudi 8 avril

Jeudi 8 avril à 21:15, C8 vous proposera une soirée événement en direct avec Benjamin Castaldi pour fêter les 20 ans de l'émission “Loft Story”.

Il y a 20 ans une émission bouleversait la télévision : “Loft Story” ! Onze célibataires coupés du monde, filmés dans un loft, 24h/24 sous l’oeil de 26 caméras allaient révolutionner les codes de la télévision. Dix semaines d’enfermement et 2 vainqueurs : Christophe et Loana.

20 ans plus tard, les lofteurs vont se retrouver en plateau pour la première fois et fêter ensemble cet anniversaire !

Secrets inavoués, happenings, le meilleur des images du Loft, le quart d’heure vérité, vous saurez tout sur les lofteurs « up and down ».

“Loft Story” fête ses 20 ans présenté par Benjamin Castaldi, le 8 avril sur C8.