“Patron Incognito” : immersion chez « Feuillette » lundi 31 mai sur M6, les 1ères images (vidéo)

Lundi 31 mai à 21:05, M6 diffusera un nouvel inédit de “Patron Incognito” dans lequel vous allez découvrir pour la première fois une immersion en simultané. Une première avec le couple de patrons des boulangeries / pâtisseries « Feuillette » !

Après avoir ouvert sa toute première boulangerie en 2005, l’enseigne Feuillette compte aujourd’hui 40 boutiques partout enFrance et son expansion est loin d’être terminée...

Baguettes tradition, pains aux graines, tartelettes framboises ou macarons, dans ce nouvel épisode de “Patron Incognito” nous allons nous régaler grâce à l’univers sucré 0 /salé des boulangeries-pâtisseries Feuillette.

À la tête de cette enseigne, pas un mais deux fondateurs : Laure et Jean-François Feuillette, 38 et 40 ans, mariés dans la vie, parents de deux enfants et pâtissiers de formation. À l’aube de l’ouverture de 60 nouveaux points de vente, le duo de patrons se lance un nouveau défi : aller au contact de leurs collaborateurs dans le but de faire progresser leur entreprise et se rendre compte sur le terrain de tout ce qui doit être amélioré.

Les immersions

Les deux fondateurs vont tenter une immersion dans le même établissement à Angers. Tandis que Laure Feuillette passera la journée auprès de Florian, un jeune boulanger de 22 ans, Jean-François quant à lui, fera la plonge avec Marie-Christine, 59 ans. Si pour la patronne, il va être compliqué d’échanger avec Florian, débordé par son travail, le patron lui, va être régulièrement repris à l’ordre par la plongeuse, très organisée dans son métier !

C’est ensuite à Saint Gilles Croix de Vie, en Vendée, que Jean-François Feuillette se fera passer pour un influenceur culinaire auprès d’Andréa, une jeune pâtissière à fleur de peau, tandis que Laure sera en coulisses. La pâtisserie représentant 33% du chiffre d’affaires de l’enseigne, l’enjeu de cette journée d’observation est majeur.

La dernière immersion se déroulera à Blois, dans le laboratoire central de l’enseigne. Laure Feuillette va rencontrer Mélody, la responsable adjointe du secteur macaron, le produit phare l’enseigne. La patronne ne va pas être déçue par sa journée : elle va pouvoir se rendre compte que derrière cette douceur sucrée se cache beaucoup de pénibilité et un problème de matière première insoupçonné. Face à une Mélody curieuse de connaitre davantage cette fausse influenceuse culinaire, Laure Feuillette réussira-t-elle à rester incognito ?