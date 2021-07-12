Invités des émissions

Le “Concert de Paris” en direct sur France 2 mercredi 14 juillet, le programme de la soirée

0
Partages
Mis en ligne par lundi 12 juillet 2021 202
Le “Concert de Paris” en direct sur France 2 mercredi 14 juillet, le programme de la soirée

Mercredi 14 juillet à 21:05, Stéphane Bern vous donne rendez-vous sur France 2 pour suivre l'édition 2021 du “Concert de Paris” en direct du Champs de Mars.

France 2 célèbre le 14 juillet. A cette occasion, l'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France jouent en direct, pour la neuvième année consécutive, lors du “Concert de Paris”.

Les musiciens réunis au pied de la tour Eiffel célèbrent le bonheur et la joie de jouer ensemble devant un public nombreux suite la levée des mesures sanitaires les plus restrictives.

Les plus grands solistes internationaux sont réunis pour offrir ce grand concert gratuit, qui se termine par le traditionnel feu d'artifice de la tour Eiffel.

Le programmme de cette édition 2021 du “Concert de Paris” :

HECTOR BERLIOZ
LA DAMNATION DE FAUST : MARCHE DE RAKOCZY

GAETANO DONIZETTI
LA FILLE DU RÉGIMENT « SALUT À LA FRANCE »
PRETTY YENDE SOPRANO

GEORGES BIZET
CARMEN « CHANSON BOHÈME »
CLÉMENTINE MARGAINE MEZZO-SOPRANO

GEORGES BIZET
«LA FLEUR QUE TU M’AVAIS JETÉE… »
PIOTR BECZAŁA TÉNOR

GEORGES BIZET
CARMEN « LÀ-BAS LÀ-BAS, DANS LA MONTAGNE »
CLÉMENTINE MARGAINE MEZZO-SOPRANO
PIOTR BECZAŁA TÉNOR

WOLFGANG AMADEUS MOZART
FIGARO « NON PIU ANDRAI »
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON

WOLFGANG AMADEUS MOZART
DON GIOVANNI « FIN CH’HAN DAL VINO »
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON

WOLFGANG AMADEUS MOZART
LES NOCES DE FIGARO « CINQUE…DIECI… »
PRETTY YENDE SOPRANO
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON

GIUSEPPE VERDI
RIGOLETTO « BELLA FIGLIA DELL’AMORE »
PRETTY YENDE SOPRANO
CLÉMENTINE MARGAINE MEZZO-SOPRANO
PIOTR BECZAŁA TÉNOR
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON

PIOTR TCHAÏKOVSKI
CONCERTO POUR PIANO N°2 – III. ALLEGRO CON FUOCO
ALEXANDRE KANTOROW PIANO

JOHANN SEBASTIAN BACH
DOUBLE CONCERTO – I. VIVACE
RENAUD CAPUÇON VIOLON
RAPHAËLLE MOREAU VIOLON

ASTOR PIAZZOLA
LIBERTANGO (ARRANGEMENT POUR ACCORDÉON)
KSENIJA SIDOROVA ACCORDÉON

FRANCIS POULENC
LIBERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM

GIUSEPPE VERDI
NABUCCO. CHŒUR DES ESCLAVES

OSCAR PETERSON
HYMN TO FREEDOM (ARRANGEMENT ANDREW COTTEE)
IBRAHIM MAALOUF TROMPETTE

JOSÉPHINE BAKER
PARIS, PARIS, PARIS (ARRANGEMENT ANDREW COTTEE)

MAURICE RAVEL
DAPHNIS ET CHLOÉ. LEVER DU JOUR

JOHN ADAMS
SHORT RIDE IN A FAST MACHINE

LUDWIG VAN BEETHOVEN
OUVERTURE DE FIDELIO

MARSEILLAISE (ARRANGEMENT IBRAHIM MAALOUF)

PRETTY YENDE SOPRANO
CLÉMENTINE MARGAINE MEZZO
PIOTR BECZAŁA TÉNOR
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON
ALEXANDRE KANTOROW PIANO
RENAUD CAPUÇON VIOLON
RAPHAËLLE MOREAU VIOLON
KSENIJA SIDOROVA ACCORDÉON
IBRAHIM MAALOUF TROMPETTE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ CHEF DE CHŒUR
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN CHEF DE CHŒUR
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SIMONE YOUNG DIRECTION

Programme susceptible de modification et ordre à titre indicatif.

0
Partages
Publié dans Divertissements, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

“Le système de Ponte” en tournage à Troyes pour France 3 avec François-Xavier Demaison et Isabelle Gélinas

“Le système de Ponte” en tournage à Troyes pour France 3 avec François-Xavier Demaison et Isabelle Gélinas

12 juillet 2021 - 13:41

Sur le même thème...

“Maison à vendre” : 3 numéros à revoir mardi 13 juillet sur M6 avec Stéphane Plaza

“Maison à vendre” : 3 numéros à revoir mardi 13 juillet sur M6 avec Stéphane Plaza

11 juillet 2021 - 12:34

A ne pas manquer...

“Zone Interdite” « Maxi camping-cars ou mini-vans : la folie des vacances en liberté » épisode 1, mercredi 14 juillet sur M6

“Zone Interdite” « Maxi camping-cars ou mini-vans : la folie des vacances en lib…

12 juillet 2021 - 10:40 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

Suivez nous...