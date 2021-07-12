Le “Concert de Paris” en direct sur France 2 mercredi 14 juillet, le programme de la soirée

France 2 célèbre le 14 juillet. A cette occasion, l'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France jouent en direct, pour la neuvième année consécutive, lors du “Concert de Paris”.
Les musiciens réunis au pied de la tour Eiffel célèbrent le bonheur et la joie de jouer ensemble devant un public nombreux suite la levée des mesures sanitaires les plus restrictives.
Les plus grands solistes internationaux sont réunis pour offrir ce grand concert gratuit, qui se termine par le traditionnel feu d'artifice de la tour Eiffel.
Le programmme de cette édition 2021 du “Concert de Paris” :
HECTOR BERLIOZ
LA DAMNATION DE FAUST : MARCHE DE RAKOCZY
GAETANO DONIZETTI
LA FILLE DU RÉGIMENT « SALUT À LA FRANCE »
PRETTY YENDE SOPRANO
GEORGES BIZET
CARMEN « CHANSON BOHÈME »
CLÉMENTINE MARGAINE MEZZO-SOPRANO
GEORGES BIZET
«LA FLEUR QUE TU M’AVAIS JETÉE… »
PIOTR BECZAŁA TÉNOR
GEORGES BIZET
CARMEN « LÀ-BAS LÀ-BAS, DANS LA MONTAGNE »
CLÉMENTINE MARGAINE MEZZO-SOPRANO
PIOTR BECZAŁA TÉNOR
WOLFGANG AMADEUS MOZART
FIGARO « NON PIU ANDRAI »
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON
WOLFGANG AMADEUS MOZART
DON GIOVANNI « FIN CH’HAN DAL VINO »
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON
WOLFGANG AMADEUS MOZART
LES NOCES DE FIGARO « CINQUE…DIECI… »
PRETTY YENDE SOPRANO
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON
GIUSEPPE VERDI
RIGOLETTO « BELLA FIGLIA DELL’AMORE »
PRETTY YENDE SOPRANO
CLÉMENTINE MARGAINE MEZZO-SOPRANO
PIOTR BECZAŁA TÉNOR
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON
PIOTR TCHAÏKOVSKI
CONCERTO POUR PIANO N°2 – III. ALLEGRO CON FUOCO
ALEXANDRE KANTOROW PIANO
JOHANN SEBASTIAN BACH
DOUBLE CONCERTO – I. VIVACE
RENAUD CAPUÇON VIOLON
RAPHAËLLE MOREAU VIOLON
ASTOR PIAZZOLA
LIBERTANGO (ARRANGEMENT POUR ACCORDÉON)
KSENIJA SIDOROVA ACCORDÉON
FRANCIS POULENC
LIBERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM
GIUSEPPE VERDI
NABUCCO. CHŒUR DES ESCLAVES
OSCAR PETERSON
HYMN TO FREEDOM (ARRANGEMENT ANDREW COTTEE)
IBRAHIM MAALOUF TROMPETTE
JOSÉPHINE BAKER
PARIS, PARIS, PARIS (ARRANGEMENT ANDREW COTTEE)
MAURICE RAVEL
DAPHNIS ET CHLOÉ. LEVER DU JOUR
JOHN ADAMS
SHORT RIDE IN A FAST MACHINE
LUDWIG VAN BEETHOVEN
OUVERTURE DE FIDELIO
MARSEILLAISE (ARRANGEMENT IBRAHIM MAALOUF)
PRETTY YENDE SOPRANO
CLÉMENTINE MARGAINE MEZZO
PIOTR BECZAŁA TÉNOR
EDWIN CROSSLEY-MERCER BARYTON
ALEXANDRE KANTOROW PIANO
RENAUD CAPUÇON VIOLON
RAPHAËLLE MOREAU VIOLON
KSENIJA SIDOROVA ACCORDÉON
IBRAHIM MAALOUF TROMPETTE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ CHEF DE CHŒUR
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN CHEF DE CHŒUR
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SIMONE YOUNG DIRECTION
Programme susceptible de modification et ordre à titre indicatif.