“Le plus grand Karaoké de France” arrive sur M6 le 29 juin avec Élodie Gossuin & Éric Antoine

Mercredi 29 juin à 21:10, M6 vous invite dans le majestueux théâtre antique d’Orange pour assister à un divertissement jamais vu. Présenté par Éric Antoine et Élodie Gossuin, découvrez ce dispositif hors norme et complétement inédit...

Pour “Le plus grand Karaoké de France”, les plus grands noms de la chanson française se sont donnés rendez-vous sur scène pour interpréter leurs tubes dont on connait tous les paroles par cœur : Larusso avec “Tu m’oublieras”, Yannick avec “Ces soirées-là”, Julie Piétri avec “Eve lève-toi”, les L5 avec “Toutes les femmes de ta vie”, David et Jonathan avec “Est-ce que tu viens pour les vacances ?”, Manau avec “La tribu de Dana” mais aussi les tubes mythiques de Lio, Jean Schultheis...

Mais aussi Amir, Claudio Capéo, Anne Sila et beaucoup d’autres qui viendront chanter des hits incontournables des karaokés et la crème des chansons préférées des Français : “Le blues du businessman”, “Pour que tu m’aimes encore”, “Il jouait du piano debout”, “Magnolias for ever”, “I will survive”, “Place des grands hommes”...

Mais la star de la soirée se trouve dans le public...

1000 participants venus de toute la France sont équipés d’un système avec un casque et un micro qui permet à chacun de chanter et de s’entendre en même temps que l’artiste présent face à eux sur scène. Comme dans un vrai karaoké, le public peut suivre les paroles qui défilent pendant la chanson, sur leur téléphone ainsi que sur l’écran projeté dans l’arène.

En coulisses, un jury d'experts

Composé de professeurs de chants, musiciens ou encore coaches vocaux, tous ont pour mission de sélectionner les meilleurs d’entre eux au fur et à mesure des 4 rounds de la compétition. Dès la première étape, en 5 chansons, ils ne seront plus que la moitié à poursuivre l’aventure !

Qui survivra au contrôle technique de la chanson ?

Qui réussira à rester parmi les 5 privilégiés qui monteront chanter sur scène pour la demi-finale ?

Qui se qualifiera pour partager un duo avec une star de la chanson en finale ?

Et qui sera le grand gagnant du plus grand karaoké de France, seul rescapés des 1000 participants ?

Vous aussi chez vous, venez partager cette grande fête avec nous et préparez-vous à chanter ! Tout au long de la soirée, les paroles des chansons défileront en bas de votre écran comme dans un véritable karaoké.

Avec “Le plus grand Karaoké de France”, le talent est partout et la victoire est à portée de micro !