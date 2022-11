“SOS Garage” : Vincent Lagaf' à la rescousse des garagistes sur RMC Découverte

Vincent Lagaf' fera son grand retour à la télévision jeudi 24 novembre 2022 à 21:10 sur RMC Découverte dans le premier numéro de “SOS Garage”.

Aujourd’hui, nous comptons plus de 100 000 garages en France pour près de 40 millions de voitures en circulation.

Malgré une forte demande en entretien et réparation de véhicules, beaucoup d’entreprises ne s’en sortent plus. Crise COVID, mauvais investissements ou crédits trop lourds à rembourser, de nombreux indépendants du secteur, pourtant considérés comme métiers essentiels, sont actuellement à l’agonie.

4 émissions 4 garages à sauver

Pour venir en aide à ces garagistes en difficulté, Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat vont sillonner toute la France. Ces deux experts vont se rendre dans des garages au bord de la faillite pour les remettre sur les bons rails.

Ensemble, ils vont aider ces garagistes à la dérive : ils vont identifier les problèmes, proposer des solutions et améliorations, initier le changement et les soutenir dans leur nouveau départ.

Vincent Lagaf' à la rescousse des garagistes

Pour aider ces professionnels en difficulté, Vincent Lagaf’, connu pour être l’un des animateurs préférés des Français, est aussi un véritable passionné de sports mécaniques. Pilote de rallye raid, ambassadeur du jet ski et amateur de belles cylindrées, Vincent aime avoir les mains dans le cambouis.

Avec son CAP de mécanique, son amour pour les moteurs ne l’a jamais quitté. Aujourd’hui, il compte bien mettre toute sa notoriété ainsi que son expérience dans ces missions de sauvetage.

Qu’apportez-vous à ce nouveau programme, SOS Garage ?

Je suis un vrai passionné de sports mécaniques et je pense avoir une légitimité pour aider ces garagistes en détresse. Aux côtés de Thierry Muscat, nous feront tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces personnes à sortir la tête de l’eau.

Un retour à la télévision dans un programme où vous aidez des personnes dans le besoin…

Oui c’est exact ! Il est important de transmettre, de perpétuer cette chaîne de solidarité. J’aime me sentir utile et apporter mon aide.

Thierry Muscat à la rescousse des garagistes

Vincent Lagaf’ pourra compter sur l’expertise de Thierry Muscat. Avec ses 30 ans d’expérience, son garage « Eybens Sport Auto » est classé dans les 25 meilleurs de France sur plus de 25 000.

Avec 1,4 million d’euros de chiffre d’affaires et une équipe de 9 employés, Thierry Muscat ne laisse rien au hasard. Son objectif : identifier et mettre en place des solutions pour redresser les garages en crise.

Comment vous êtes-vous impliqué dans le programme ?

J’ai fait jouer mon expérience et mon réseau pour aider au mieux les garagistes. J’ai également transmis tout mon savoirfaire pour donner de nombreux conseils. C’est une manière de mettre en lumière ce métier avec des problématiques souvent méconnues du grand public.

Quel est le bilan de cette expérience ?

Je me sens fier d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice. Je n’imaginais pas pouvoir être capable de réaliser de telles choses et de fédérer autant autour de ce projet. C’est une expérience unique que j’ai eu la chance de vivre grâce aux équipes de RMC Découverte et RMC Production.

Épisode 1 Concarneau

Pour ce premier épisode, Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat se rendent dans le département du Finistère, en Bretagne, dans le garage de Jean-François. Cela fait 2 ans que celui qu’on surnomme « Jeff » a repris ce garage à Concarneau.

Spécialiste de la marque Volkswagen, Jeff restaure des Coccinelle et vieux Combi mais la restauration de ces modèles nécessite de la trésorerie et un gros carnet de commande pour être rentable.

Depuis le début de son activité, Jeff court après les chantiers, incapable de se sortir le moindre salaire.

Vincent et Thierry vont avoir fort à faire pour convaincre ce breton d’adoption de s’ouvrir à la mécanique générale, de faire davantage pour la visibilité de son garage, et pour repenser l’ergonomie et l’accueil de son lieu de travail qui ne donne pas envie d’y laisser sa voiture quand on arrive…