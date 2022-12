Théâtre : la pièce « 13 à table » diffusée sur France 2 mardi 13 décembre 2022

Mardi 13 décembre 2022 à 21:10, France 2 vous invite pour une soirée théâtre avec la diffusion de deux pièces « 13 à table » suivie de « 10 ans après ».

21:10 « 13 à table »

Pièce captée au Théâtre Saint-Georges.

Madeleine et Antoine se préparent à accueillir leurs invités pour le réveillon de Noël. Rapidement, la soirée vire au cauchemar lorsque la maîtresse de maison, extrêmement superstitieuse, s’aperçoit qu’ils seront 13 à table !

C’est la panique ! Pour Madeleine, il n’y a pas d’autre choix : trouver un quatorzième invité ou en annuler un ! Malgré tous ses efforts et sa détermination, le chiffre 13 revient inlassablement. Tandis que l’ambiance s’échauffe parmi les invités en même temps que l’horloge avance, Consuela, une Sud-Américaine resurgie du passé d’Antoine, s’immisce dans la soirée pour se venger d’une étrange affaire…

Cette soirée de Noël s’annonce des plus mémorables pour tous !

Avec : Madeleine Villardier (Virginie Hocq), Antoine Villardier (Pierre Palmade), Frédéric (Benjamin Gauthier), Consuela Koukouswsko (Sandra de Jesus), Docteur Peloursin (Christophe Canard), Véronique Chambond (Agnès Miguras) et Jean-Charles Chambond (Joffrey Platel).

23:10 « 10 ans après »

Pièce captée au Théâtre de Paris.

Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ?

Les gens pauvres s'aiment-ils plus longtemps que les riches ?

Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?

Un écrivain est-il forcément plus drôle qu'un assureur ?

Faut-il rompre avant ou après le dessert ?

Avec : Bruno Solo dans le rôle de Pierre, Mélanie Page dans le rôle de Nathalie et Julien Boisselier dans le rôle d’Yves.