"Une famille en Or" sur TF1 vendredi 20 janvier 2023 : les invités de Camille Combal (vidéo)

Camille Combal vous propose une soirée événement vendredi 20 janvier 2023 à partir de 21:10 avec le jeu "Une famille en Or" qui rassemble le casting du film film « Astérix et Obélix, l’empire du milieu ».

Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Toute la télévision française est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Une émission peuplés d’irréductibles Gaulois résistera encore et toujours à l’envahisseur Romain…

Quand l’émission culte “Une famille en Or” croise l’univers d’Astérix, ça donne… “Une famille en Or : Astérix vs. Obélix”.

Dans ce prime-time exceptionnel, tout le casting du film « Astérix et Obélix, l’empire du milieu » sera présent pour jouer et s’affronter en équipe afin de tenter de remporter 100 000€ au profit d’une association.

Si vous voulez voir Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Audrey Lamy, Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, Ramzy Bedia, José Garcia, Philippe Katerine, Julie Chen, Issa Doumbia, Leanna Chea, Vincent Desagnat, Linh-Dan Pham et Bun-Hay Mean, s’opposer dans l’un des jeux les plus cultes de la télévision, alors réservez votre soirée sur TF1 !

Sur son superbe plateau customisé pour l’occasion, Camille Combal a préparé une émission très spéciale à ses invités : des questions insolites, des gaulois, des romains et plein d’autres surprises…

Et bien sûr, ce sera le retour de l’épreuve que vous avez plébiscitée : “Le Face à Face” qui permettra aux invités de faire gagner un cadeau à chaque membre du public.

Vendredi 20 janvier 2023 à 21:10, préparez-vous pour une émission de fous, sur un plateau de fous, avec des familles de fous, animé par un animateur de fou et seulement sur TF1… une chaîne de fous.