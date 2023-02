"Qui veut être mon associé ?" : Dernier numéro sur M6 mercredi 8 février 2023 (vidéo)

Mercredi 8 février 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 6ème numéro de la 3ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise.

Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

Dans ce 6ème et dernier numéro de cette saison :

Dans cette 6ème et dernière soirée de "Qui veut être mon associé ?", un inventeur de génie va marquer la saison en présentant un projet permettant de rendre de l’eau de mer potable sans la moindre électricité, deux jeunes soeurs, quant à elles, ont mis au point des paillettes cosmétiques sans la moindre présence de plastique ou encore un groupe d’amis, ambitionnent de transformer les 2 roues à moteur thermique en véhicule écoresponsable.

Si Si La Paillette. Chloé et Lorène sont deux soeurs passionnées de fêtes et de paillettes. Elles se sont rendue s compte que les paillettes classiques, fabriquées à base de plastique sont extrêmement polluantes. Prêtes à tout pour trouver une solution et continuer de briller elles ont créé en 2020 “Si Si La Paillette” : des paillettes à base de plantes, pour rendre la fête et le maquillage plus écoresponsables. Il ne reste plus qu’à mettre des paillettes dans la vie des investisseurs !

Noil. “Noil” a été créé par 3 amis d’enfance passionnés de deux roues : Clément, Raphaël et Victor. Leur souhait est de proposer la première solution pour convertir les véhicules 2 et 3 roues thermiques en véhicules électriques. Pour cela ils ont fabriqué des kits d’électrifications distribués dans toute la France, on ne vous en dit pas plus et on laisse les pros vous expliquer !

Helio - Marine Tech. Thierry s’est servi de son expérience personnelle pour créer “Hélio”, un système de purification de l’eau élaboré grâce à la distillation solaire. Il a fait partie des 2 milliards de personnes touchées par le manque d’eau en ayant vécu en Afrique pendant des années. Pour cette raison il a créé cette technique visant à diminuer grandement la pénurie d’eau dans le monde.

Topinamour. Fondée par Mathilde, “Topinamour” accompagne les producteurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’idée est simple, les fruits et légumes produits ne sont pas toujours idéalement calibrés mais ils n’en sont pas moins bons pour autant. Il s’agit donc de les proposer à la vente afin qu’ils ne soient plus rejetés des circuits de distribution !

Rango. Rango est le boitier intelligent qui s’accroche aux cannes blanches pour détecter les obstacles et alerter les utilisateurs grâce à des retours sonores et à la réalité augmentée. L’invention d’Hugues pourrait bel et bien changer le quotidien de plus d’un million de personnes aveugles ou malvoyantes.

En deuxième partie de soirée, retrouvez deux nouveaux face à face avec nos investisseurs.

Barak. Barak, la résidence secondaire par abonnement, pour rendre accessibles à tous ceux qui en rêvent, les plaisirs d’une maison secondaire, sans achat et sans galère… Concrètement, Barak vous propose de vous abonner pour une durée que vous déterminez et vous permet d’avoir accès à une maison secondaire. Pendant cette période vous pouvez y aller à votre guise, y laisser des affaires et même vous habituer un peu au lieu !

Poppy Beach. Élisabeth et Marie-Sophie sont deux soeurs originaires du Sud-Ouest. Leur promesse est simple : ne plus courir après son parasol ! Elles ont inventé le “Poppy Beach”, un support malin et innovant qui facilite l’installation du parasol dans le sol ou les galets, et surtout qui le maintient malgré les rafales.

Nous irons aussi à la rencontre de deux participants mémorables de la saison dernière, qui malgré des dénouements divers, poursuivent courageusement leur ascension : Meet in class & Benenota.

Meet in class. Lors de la saison 2 Youssef et Arnaud ont créé “Meet in Class”, la première plateforme qui permet d’organiser des cours de soutien scolaire en mini-groupes de 4 élèves. La valorisation demandée était alors très élevée ce qui n’avait pas arrêté Jean Pierre Nadir et Éric Larchevêque pour autant. Malheureusement Youssef et Arnaud n’ont pas souhaité aller plus loin dans les négociations et étaient repartis sans investissements ni investisseurs. Un an plus tard ont-ils eu raison de ne pas céder aux négociations ?

Benenota. L’an dernier Margaux et Martine avaient présenté “Benenota” aux investisseurs, une marque de linge et accessoires de bain français et responsables. Fort de leur complicité et leur dévouement elles avaient réussi à intéresser Éric Larcheveque qui, en plus de son apport financier, leur proposait un vrai accompagnement et encadrement dans le développement de plusieurs gammes de produits. Qu’en est-il aujourd’hui, ce trio trans générationnel a-t-il relevé les défis ?