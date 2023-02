"Patron Incognito" chez MDA Discount lundi 13 février 2023 sur M6

Lundi 13 février 2023 à 21:10, “Patron Incognito” sera de retour sur M6 pour une nouvelle immersion inédite, celle de Michel Vieira, président de MDA Électroménager.

C’est au tour du patron de MDA Électroménager, n°1 du discount, de passer incognito !

Créée en 1985 et basé à Lozanne près de Lyon, MDA Électroménager est une enseigne française de discount électroménager appartenant au groupe MDA Company. Avec ses 200 points de vente, l’entreprise propose une large gamme de produits de grande marque à des prix très attractifs.

Michel Vieira a intégré l’enseigne il y a 38 ans en tant que dépanneur. Il a gravi les échelons avant de devenir président en 2007.

Un grand changement de look attendra Michel Vieira qui se glissera dans la peau de Claude Bories ! Avec sa barbe teinte en brun et une nouvelle coupe de cheveux, il modifiera sa silhouette en portant un costume grossissant, de nouvelles lunettes et un piercing.

Les immersions

Direction Illzach, en banlieue de Mulhouse ! Le point de vente du jour performe et s’est hissé dans le top 3 des magasins du réseau en seulement 3 ans. Il est également l’un des plus grands avec 800m² de surface de vente. Son emplacement risque d’ailleurs de surprendre le patron. Claude Bories alias Michel Vieira se présente comme un futur franchisé du réseau souhaitant ouvrir un magasin en Corse. Lors de sa rencontre avec Milena, une vendeuse fraichement arrivée il y a 4 mois, Michel ira de surprises en surprises... mais aussi en accident !

Il est 7h du matin dans une zone d’activités de Marcilly d’Azergues, près de Lyon. Plus de 25 000 produits électroménagers sont stockés, préparés et expédiés chaque année par 24 employés. Michel Vieira va faire la rencontre d’Olivier, chauffeur-livreur du site depuis 13 ans, qui va le faire monter à bord de son camion et lui parler de son entreprise entre les livraisons très sportives de la journée

Rendez-vous sur la Côte d’Azur, en plein cœur de Nice. Michel Vieira sera aux côtés d’Evan, en alternance depuis 1 an dans ce petit magasin de 400m² et dont le chiffre d’affaire est en demi- teinte. À son arrivée, les premiers éléments de réponse vont lui sauter aux yeux et le patron va vite déchanter... Il apprendra à connaître Evan, jeune homme volontaire, avec une histoire touchante qui va marquer cet épisode de Patron Incognito. Entre coup de gueule et retournement de situation, cette journée ne sera pas de tout repos pour le patron.