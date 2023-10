Le spectacle "Le diable est une gentille petite fille" de Laura Laune sur C8 jeudi 5 octobre 2023 - Vidéo

Jeudi 5 octobre 2023 à 21:20, C8 diffusera en première exclusivité en clair le spectacle de Laura Laune "Le diable est une gentille petite fille".

Après 600 dates de spectacle complètes et plus de 100 millions de vues cumulées sur internet, le phénomène de l’humour féminin débarque sur C8 !

Humoriste au talent unique, Laura Laune aborde sans aucun filtre et avec un style ravageur les travers les plus sombres de notre monde : maternité, éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, et bien d’autres. Un spectacle efficace, trash et angélique.

Ce spectacle a été capté au théâtre Sébastopol de Lille le 8 février 2019.