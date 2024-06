2ème numéro de "Qui restera dans la lumière ?" samedi 15 juin 2024 sur France 2 avec Bruno Guillon

Samedi 15 juin 2024 à 21:10, Bruno Guillon présentera sur France 2 le second numéro de "Qui restera dans la lumière ?", un quiz de culture générale unique et captivant, avec un dispositif visuel impressionnant.

Sur la ligne de départ, 100 candidats de tous âges venus des 4 coins de la France et de la Belgique, prêts à en découdre pour prouver qu’ils sont plus brillants que les autres, et gagner jusqu’à 100 000 euros !

Dans cette compétition acharnée, seuls les meilleurs candidats seront mis en lumière et tous auront le même objectif : laisser un maximum d’adversaires dans l’ombre, pour rester seul dans la lumière !

Alors, Qui restera dans la lumière ?

Une création 100 % française, dotée d’une mécanique efficace aux défis redoutables !

Au cours de la manche de sélection, intitulée la « Course poursuite », les candidats les plus brillants auront le contrôle de leur partie ! Ils devront faire preuve de stratégie, en choisissant le niveau de difficulté de chacune de leurs questions, avec pour seul indice le début de l’énoncé.

Choisiront-ils la question facile, moyenne ou difficile, afin de maintenir un maximum de leurs adversaires dans l’ombre, et de marquer un maximum de points ?

Au fil de de cette première manche, le classement évoluera en permanence et tout pourra donc basculer jusqu’à la dernière seconde !

Seuls les 2 meilleurs candidats se qualifieront pour la demi-finale qui s’avérera tout aussi palpitante ! Un face-à-face haletant où les 2 demi-finalistes se rendront coup pour coup, en choisissant leurs questions une à une et chacun leur tour, là encore à partir du début de l’énoncé !

À la clé pour le finaliste, jusqu’à 100 000 euros !

En finale, le candidat le plus brillant tentera cette fois de rester seul dans la lumière, en éliminant un à un ses adversaires pour accumuler un maximum d’argent !

Mais pour remporter ses gains, il devra surtout répondre correctement à l’ultime question de la soirée : en cas de bonne réponse, il pourra multiplier sa cagnotte par 2, 3 ou 5 selon sa stratégie… mais attention, une mauvaise réponse la divisera d’autant !

Alors qui sera le plus brillant de la soirée ? Qui parviendra à laisser ses adversaires dans l’ombre ? Et surtout, Qui restera dans la lumière ?

Ne manquez pas cette soirée inédite pleine de suspense avec Bruno Guillon, le samedi 15 juin à 21:10 sur France 2.