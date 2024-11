Le concert de Gautier Capuçon à l'Olympia diffusé sur Culturebox mardi 12 novembre 2024

Mardi 12 novembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert de Gautier Capuçon sur la scène de l'Olympia capté le 26 février dernier et inédit à la télévision.

Voyagez en musique avec Culturebox et le violoncelliste Gautier Capuçon et le pianiste Jérôme Ducros, accompagnés de l'Orchestre Lamoureux dirigé par la cheffe d'orchestre Johanna Malangré. Ensemble, ils reprendront les titres du dernier album de Gautier Capuçon, « Destination Paris ».

Enregistré à l’Olympia, ce concert est comme un carnet de voyage dédié à Paris, une ville à la fois cosmopolite, poétique et culturelle à qui Gautier Capuçon voue une adoration particulière.

Personnalité publique et créateur d’institutions, le musicien français de 42 ans, à la carrière internationale, est reconnu comme l’un des plus grands violoncellistes de son temps. Il a sorti son dernier album à la fin de l’année 2023 intitulé « Destination Paris ». Le classique côtoie la variété, les comédies musicales et même les bandes originales de film, selon la volonté de Gautier Capuçon : « Je fais une hiérarchie entre une musique qui donne de l'émotion et une musique qui n'en donne pas. Après, il y a des langages différents, mais ça reste un partage d'émotions. »

« La Foule » d’Édith Piaf, « Les Champs-Elysées » de Joe Dassin ou encore « La Bohème » de Charles Aznavour sont des chansons incontournables lorsque l'on veut rendre hommage à Paris.

Mais l’une des belles surprises de ce concert à l’Olympia est un titre inédit, avec paroles, de Jean-Jacques Goldman : « Pense à nous ». Un rêve éveillé pour Gautier Capuçon : « Je ne le connaissais pas. J'étais fan depuis mon enfance et je rêvais depuis quelques années de lui demander d'écrire quelque chose pour moi. Je lui ai envoyé un e-mail en lui racontant mon projet avec les enfants. Et donc je lui parle de ce projet, de lui demander d'écrire un titre joyeux, qui rassemble. Il m'a répondu et on a travaillé ensemble. Il était là pendant l'enregistrement. »

Le programme :

Franz Lehár

Heure exquise - La Veuve joyeuse

Georges Bizet

La Habanera - Carmen

Jacques Offenbach

Barcarolle - Les Contes d'Hoffmann

Jean-Philippe Rameau

Les Sauvages - Les Indes galantes

Hubert Giraud

Sous le ciel de Paris

Francis Lai

Chabadabada

Philippe Sarde

La chanson d’Hélène

Charles Aznavour

La bohème

Jean-Jacques Goldmann

Pense à nous